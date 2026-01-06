02:02 ()
Свернуть список

Сассуоло - Ювентус 06 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 06-01-2026 21:45
Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
06 Января 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 19-й тур
Сассуоло
Ювентус

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Ювентус, которое состоится 06 Января 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Ювентус
Турин
49 Косово вр Ариянет Мурич
6 Польша зщ Себастьян Валюкевич
21 Индонезия зщ Джей Идзес
80 Босния и Герцеговина зщ Тарик Мухаремович
3 Шотландия зщ Джош Дойг
42 Норвегия пз Кристиан Торстведт
18 Сербия пз Неманья Матич
35 Италия пз Лука Липани
20 Гамбия нп Алиу Фадера
99 Италия нп Андреа Пинамонти
45 Франция нп Арман Лорьенте
16 Италия вр Микеле Ди Грегорио
15 Франция зщ Пьер Калюлю
6 Англия зщ Ллойд Келли
27 Италия зщ Андреа Камбьязо
3 Бразилия зщ Бремер
5 Италия пз Мануэль Локателли
19 Франция пз Кефрен Тюрам-Юльен
22 США пз Уэстон Маккенни
30 Канада нп Джонатан Дэвид
10 Турция нп Кенан Йылдыз
7 Португалия нп Шику Консейсау
Главные тренеры
Италия Фабио Гроссо
Италия Лучано Спаллетти
История личных встреч
16.01.2024 Италия - Серия А 20-й тур Ювентус3 : 0Сассуоло
23.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур Сассуоло4 : 2Ювентус
16.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 30-й тур Сассуоло1 : 0Ювентус
15.08.2022 Италия - Серия А Серия А. 1-й тур Ювентус3 : 0Сассуоло
25.04.2022 Италия - Серия А 34-й тур Сассуоло1 : 2Ювентус
10.02.2022 Кубок Италии 1/4 финала Ювентус2 : 1Сассуоло
27.10.2021 Италия - Серия А 10-й тур Ювентус1 : 2Сассуоло
12.05.2021 Италия - Серия А 36-й тур Сассуоло1 : 3Ювентус
10.01.2021 Италия - Серия А 17-й тур Ювентус3 : 1Сассуоло
15.07.2020 Италия - Серия А 33-й тур Сассуоло3 : 3Ювентус
03.01.2026 Италия — Серия А 18-й тур Сассуоло1 : 1
28.12.2025 Италия — Серия А 17-й тур 1 : 1Сассуоло
21.12.2025 Италия — Серия А 16-й тур Сассуоло0 : 1
14.12.2025 Италия — Серия А 15-й тур 2 : 2Сассуоло
06.12.2025 Италия — Серия А 14-й тур Сассуоло3 : 1
03.01.2026 Италия — Серия А 18-й тур Ювентус1 : 1
27.12.2025 Италия — Серия А 17-й тур 0 : 2Ювентус
20.12.2025 Италия — Серия А 16-й тур Ювентус2 : 1
14.12.2025 Италия — Серия А 15-й тур 0 : 1Ювентус
10.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Ювентус2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М1739
2
Лига чемпионов
Милан1738
3
Лига чемпионов
Наполи1737
4
Лига чемпионов
Ювентус1833
5
Лига Европы
Рома1833
6
Лига конференций
Комо1730
7 Болонья1726
8 Аталанта1825
9 Лацио1824
10 Торино1823
11 Сассуоло1823
12 Удинезе1822
13 Кремонезе1821
14 Кальяри1818
15 Парма1718
16 Лечче1717
17 Дженоа1815
18
Зона вылета
Верона1712
19
Зона вылета
Пиза1812
20
Зона вылета
Фиорентина1812

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close