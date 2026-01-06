Сассуоло - Ювентус 06 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 06-01-2026 21:45
Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
06 Января 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 19-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Ювентус, которое состоится 06 Января 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сассуоло
Ювентус
|49
|вр
|Ариянет Мурич
|6
|зщ
|Себастьян Валюкевич
|21
|зщ
|Джей Идзес
|80
|зщ
|Тарик Мухаремович
|3
|зщ
|Джош Дойг
|42
|пз
|Кристиан Торстведт
|18
|пз
|Неманья Матич
|35
|пз
|Лука Липани
|20
|нп
|Алиу Фадера
|99
|нп
|Андреа Пинамонти
|45
|нп
|Арман Лорьенте
|16
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|6
|зщ
|Ллойд Келли
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
|3
|зщ
|Бремер
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|22
|пз
|Уэстон Маккенни
|30
|нп
|Джонатан Дэвид
|10
|нп
|Кенан Йылдыз
|7
|нп
|Шику Консейсау
Главные тренеры
|Фабио Гроссо
|Лучано Спаллетти
История личных встреч
|16.01.2024
|Италия - Серия А
|20-й тур
|3 : 0
|23.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|4 : 2
|16.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 30-й тур
|1 : 0
|15.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 1-й тур
|3 : 0
|25.04.2022
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 2
|10.02.2022
|Кубок Италии
|1/4 финала
|2 : 1
|27.10.2021
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 2
|12.05.2021
|Италия - Серия А
|36-й тур
|1 : 3
|10.01.2021
|Италия - Серия А
|17-й тур
|3 : 1
|15.07.2020
|Италия - Серия А
|33-й тур
|3 : 3
|03.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 1
|28.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 1
|21.12.2025
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 1
|14.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|2 : 2
|06.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|3 : 1
|03.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 1
|27.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|0 : 2
|20.12.2025
|Италия — Серия А
|16-й тур
|2 : 1
|14.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|0 : 1
|10.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|17
|39
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|17
|38
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|17
|37
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|18
|33
| 5
Лига Европы
|Рома
|18
|33
| 6
Лига конференций
|Комо
|17
|30
|7
|Болонья
|17
|26
|8
|Аталанта
|18
|25
|9
|Лацио
|18
|24
|10
|Торино
|18
|23
|11
|Сассуоло
|18
|23
|12
|Удинезе
|18
|22
|13
|Кремонезе
|18
|21
|14
|Кальяри
|18
|18
|15
|Парма
|17
|18
|16
|Лечче
|17
|17
|17
|Дженоа
|18
|15
| 18
Зона вылета
|Верона
|17
|12
| 19
Зона вылета
|Пиза
|18
|12
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|18
|12