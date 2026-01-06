Вест Хэм Юнайтед - Ноттингем Форест 06 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 06-01-2026 22:00
Стадион: Лондон (Лондон, Англия), вместимость: 64472
06 Января 2026 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Ноттингем Форест, которое состоится 06 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Лондон (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Ноттингем Форест
Ноттингем
|23
|вр
|Альфонс Ареола
|2
|зщ
|Кайл Уолкер-Питерс
|15
|зщ
|Константинос Мавропанос
|3
|зщ
|Макс Килман
|30
|зщ
|Оливер Скарлс
|32
|пз
|Фредди Поттс
|27
|пз
|Сунгуту Магасса
|18
|пз
|Матеуш Фернандеш
|7
|нп
|Крисенсио Саммервилл
|9
|нп
|Каллум Уилсон
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
|26
|вр
|Матц Селс
|34
|зщ
|Ола Айна
|31
|зщ
|Никола Миленкович
|5
|зщ
|Мурилло
|3
|зщ
|Неко Уильямс
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|8
|пз
|Эллиот Андерсон
|16
|пз
|Николас Домингес
|21
|пз
|Омари Хатчинсон
|29
|нп
|Дилан Баква
|19
|нп
|Игор Жезус
Главные тренеры
|Нуну Эшпириту Санту
|Шон Дайч
История личных встреч
|31.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 3
|18.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 2
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
|17.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 0
|12.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 2
|25.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|4 : 0
|14.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|05.01.2014
|Кубок Англии
|1/32 финала
|5 : 0
|03.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 0
|30.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 2
|27.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 1
|20.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 0
|14.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 3
|03.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 1
|30.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 2
|27.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 2
|22.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 0
|14.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|20
|48
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|20
|42
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|20
|42
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|20
|34
| 5
Лига Европы
|Челси
|20
|31
|6
|Манчестер Юнайтед
|20
|31
|7
|Брентфорд
|20
|30
|8
|Сандерленд
|20
|30
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|20
|29
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|20
|28
|11
|Фулхэм
|20
|28
|12
|Эвертон
|20
|28
|13
|Тоттенхэм Хотспур
|20
|27
|14
|Кристал Пэлас
|20
|27
|15
|Борнмут
|20
|23
|16
|Лидс Юнайтед
|20
|22
|17
|Ноттингем Форест
|20
|18
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|20
|14
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|20
|12
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|20
|6