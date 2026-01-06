02:02 ()
Свернуть список

Вест Хэм Юнайтед - Ноттингем Форест 06 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 06-01-2026 22:00
Стадион: Лондон (Лондон, Англия), вместимость: 64472
06 Января 2026 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
Вест Хэм Юнайтед
Ноттингем Форест

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Ноттингем Форест, которое состоится 06 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Лондон (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Ноттингем Форест
Ноттингем
23 Франция вр Альфонс Ареола
2 Англия зщ Кайл Уолкер-Питерс
15 Греция зщ Константинос Мавропанос
3 Англия зщ Макс Килман
30 Англия зщ Оливер Скарлс
32 Англия пз Фредди Поттс
27 Франция пз Сунгуту Магасса
18 Португалия пз Матеуш Фернандеш
7 Нидерланды нп Крисенсио Саммервилл
9 Англия нп Каллум Уилсон
20 Англия нп Джаррод Боуэн
26 Бельгия вр Матц Селс
34 Нигерия зщ Ола Айна
31 Сербия зщ Никола Миленкович
5 Бразилия зщ Мурилло
3 Уэльс зщ Неко Уильямс
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
8 Англия пз Эллиот Андерсон
16 Аргентина пз Николас Домингес
21 Англия пз Омари Хатчинсон
29 Франция нп Дилан Баква
19 Бразилия нп Игор Жезус
Главные тренеры
Португалия Нуну Эшпириту Санту
Англия Шон Дайч
История личных встреч
31.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур Ноттингем Форест0 : 3Вест Хэм Юнайтед
18.05.2025 Англия — Премьер-лига 37-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 2Ноттингем Форест
02.11.2024 Англия — Премьер-лига 10-й тур Ноттингем Форест3 : 0Вест Хэм Юнайтед
17.02.2024 Англия - Премьер-лига 25-й тур Ноттингем Форест2 : 0Вест Хэм Юнайтед
12.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 2Ноттингем Форест
25.02.2023 Англия - Премьер-лига 25-й тур Вест Хэм Юнайтед4 : 0Ноттингем Форест
14.08.2022 Англия - Премьер-лига 2-й тур Ноттингем Форест1 : 0Вест Хэм Юнайтед
05.01.2014 Кубок Англии 1/32 финала Ноттингем Форест5 : 0Вест Хэм Юнайтед
03.01.2026 Англия — Премьер-лига 20-й тур 3 : 0Вест Хэм Юнайтед
30.12.2025 Англия — Премьер-лига 19-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 2
27.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 1
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур 3 : 0Вест Хэм Юнайтед
14.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 3
03.01.2026 Англия — Премьер-лига 20-й тур 3 : 1Ноттингем Форест
30.12.2025 Англия — Премьер-лига 19-й тур Ноттингем Форест0 : 2
27.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур Ноттингем Форест1 : 2
22.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур 1 : 0Ноттингем Форест
14.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур Ноттингем Форест3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2048
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2042
3
Лига чемпионов
Астон Вилла2042
4
Лига чемпионов
Ливерпуль2034
5
Лига Европы
Челси2031
6 Манчестер Юнайтед2031
7 Брентфорд2030
8 Сандерленд2030
9 Ньюкасл Юнайтед2029
10 Брайтон энд Хоув Альбион2028
11 Фулхэм2028
12 Эвертон2028
13 Тоттенхэм Хотспур2027
14 Кристал Пэлас2027
15 Борнмут2023
16 Лидс Юнайтед2022
17 Ноттингем Форест2018
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2014
19
Зона вылета
Бёрнли2012
20
Зона вылета
Вулверхэмптон206

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close