Лиам Росеньор приехал в Лондон для переговоров с руководством "Челси"

Дата публикации: 05-01-2026 01:42

Главный тренер "Страсбурга" Лиам Росеньор прибыл в Лондон для переговоров с руководством "Челси", сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, встреча намечена на ближайшие сутки. Уже на следующей неделе 41-летний английский специалист может официально стать новым главным тренером лондонского клуба.

Росеньор начал свою самостоятельную тренерскую карьеру только в 2022 году. До этого он работал помощником и тренером в клубах "Дерби" и "Халл Сити", где набирался опыта и готовился к работе в элите.

Стоит отметить, что с 1 января текущего года "Челси" работает без главного тренера, так как с этого дня был уволен Энцо Мареска. В настоящее время "Челси" занимает пятое место в таблице Английской Премьер-лиги и старается улучшить свое положение.

Назначение Росеньора связано с желанием руководства клуба внести свежие идеи и изменить стратегию команды, что, по их мнению, поможет вернуть стабильность и повысить результаты на внутренней арене и в европейских турнирах.