«Барселона» уверенно победила «Атлетик» и вышла в финал Суперкубка Испании

Дата публикации: 08-01-2026 00:14

Завершилась встреча 1/2 финала Суперкубка Испании между командами "Барселона" и "Атлетик" из Бильбао. Поединок прошёл на арене "Кинг Абдулла Спортс Сити", расположенной в Джидде (Саудовская Аравия). Главным судьёй этого матча был Исидро Диас де Мера Эскудерос. Каталонский клуб продемонстрировал своё превосходство на поле, уверенно победив соперника с разгромным счётом 5-0.

Счёт в матче на 22-й минуте открыл нападающий "Барселоны" Ферран Торрес, точно реализовавший свой момент. Через восемь минут полузащитник Фермин Лопес удвоил преимущество каталонцев, а уже на 34-й минуте Руни Барджи довёл разрыв в счёте до крупного. До окончания первого тайма Рафинья забил четвёртый гол, а после перерыва, на 52-й минуте, оформил дубль, установив окончательный результат встречи.

Благодаря этой впечатляющей победе "Барселона" вышла в финал Суперкубка Испании, который состоится в ближайшее воскресенье, 11 января. Соперником сине-гранатовых станет триумфатор мадридского дерби между "Атлетико" и "Реалом". Поклонники футбола с нетерпением ждут финального противостояния, которое обещает быть ярким и интригующим.