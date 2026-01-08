«Манчестер Сити» не сумел обыграть «Брайтон» в 21-м туре АПЛ

Дата публикации: 08-01-2026 02:19

В 21-м туре английской Премьер-лиги сезона 2025/2026 состоялась встреча между командами Манчестер Сити и Брайтон. Матч проходил на стадионе Этихад в Манчестере, Англия. Главным судьёй встречи выступал Томас Брамэлл. Итоговый счёт встречи - 1:1, что стало весьма неожиданным результатом для болельщиков хозяев поля и нейтральных зрителей.

Открыть счёт в этом поединке удалось Манчестер Сити - на 41-й минуте матча норвежский нападающий Эрлинг Холанд успешно реализовал пенальти, уверенно переиграв голкипера соперника. Таким образом, Холанд вновь подтвердил свою роль главного бомбардира Сити в сезоне, продолжив успешную голевую серию.

Однако гости из Брайтона не сдались и смогли сравнять счёт уже после перерыва. На 60-й минуте японский вингер Каору Митома завершил одну из атак своей команды точным ударом, восстановив равновесие. Важно отметить, что обе команды создавали опасные моменты, но реализовать их в победный гол не смогли.

После этого поединка Манчестер Сити за 21 сыгранный матч набрал 43 очка и продолжает борьбу за чемпионство, однако отставание от лидирующего Арсенала теперь составляет пять очков, причём у канониров есть ещё одна игра в запасе. Брайтон, в свою очередь, поднялся на 11-е место в турнирной таблице с 29 набранными очками, демонстрируя стабильный уровень игры в этом сезоне АПЛ.