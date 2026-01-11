Капитан мадридского «Реала» Карвахаль прокомментировал своё будущее в команде

Дата публикации: 11-01-2026 14:59

Правый защитник и капитан мадридского "Реала" Даниэль Карвахаль поделился своими мыслями о будущем в команде на фоне истекающего контракта. Напомним, действующее соглашение 34-летнего футболиста истекает летом 2026 года.

"Недавно я восстановился от травмы. Сейчас для меня главное - работать на тренировках и получать удовольствие от футбола, делать всё возможное для команды. Клуб полностью поддерживает меня - мы с руководством находимся в полном взаимопонимании. Сейчас я должен сконцентрироваться на игре, чтобы максимально раскрыть свой потенциал на поле. Пока между мной и клубом есть общее видение, я не жду никаких трудностей", - приводит слова Карвахаля журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Даниэль Карвахаль выступает за "Реал" с 2013 года, за это время он провёл 436 матчей во всех соревнованиях, забив 14 голов и отдав 65 результативных передач. За долгие годы в составе мадридского гранда Карвахаль стал одним из ключевых игроков и любимцев болельщиков, внёс значительный вклад в успехи команды как на внутренней арене, так и на европейских турнирах. Несмотря на возраст, защитник и дальше намерен показывать высокий уровень футбола в составе "сливочных".