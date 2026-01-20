Спортинг - ПСЖ. Прогноз на матч Лиги чемпионов 20 января

Дата публикации: 20-01-2026 19:33

20 января на стадионе Да Луш в Лиссабоне состоится матч 7-го тура основного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором Спортинг Лиссабон примет французский ПСЖ. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Спортинг Лиссабон

Команда из Лиссабона уже несколько последних сезонов уверенно удерживает статус одной из сильнейших в Португалии. В прошлом сезоне Спортинг даже добился впечатляющего золотого дубля, выиграв чемпионат и национальный кубок. Однако в текущем сезоне дела идут значительно сложнее. С самого начала команда столкнулась с рядом неудач: сначала они уступили в матче за Суперкубок Португалии своему главному сопернику и давнему сопернику – Бенфике. В чемпионате Португалии Спортинг отстаёт от лидирующего Порту, который демонстрирует практически безупречную игру и статистику. Были надежды на успех в Кубке Лиги, но в полуфинале сильнее оказалась команда Витории Гимараэш, лишив Спортинг возможности бороться за трофей.

Тем не менее, в Лиге чемпионов Спортинг выглядит куда престижнее. Особенно примечательны их выступления на домашней арене - команда уверенно обыграла таких соперников, как Кайрат, а также французский Марсель и бельгийский Брюгге. Однако выездные матчи были более сложными: Спортингу удалось добиться только ничейного результата с Ювентусом, а также потерпеть поражения от Наполи и Баварии. Чтобы укрепить свои позиции в группе и продолжить борьбу, команде крайне нужны очки и в январском поединке с ПСЖ.

Пари Сен-Жермен (ПСЖ)

ПСЖ уже много лет является безусловным доминантом французского футбола. В 2025 году клуб наконец добился значительного успеха и в Лиге чемпионов, а также подтвердил свою силу в международных турнирах. В частности, парижане стали обладателями Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка, успешно выиграв их после серии послематчевых пенальти. В январе этого года ПСЖ добавил в свою копилку еще один трофей — Суперкубок Франции. Однако в национальном первенстве Лиге 1 ситуация несколько сложнее: команда временно уступает позиции лидера Лансу и недавно сенсационно вылетела из Кубка Франции, пропустив решающий гол из-за ошибки защитника Забарного.

Что касается выступлений в Лиге чемпионов, то здесь тоже были разнообразные результаты. Так, парижане проиграли дома Баварии со счётом 1:2, но сумели обыграть на выезде Барселону. В декабре клуб потерял возможность набрать очки после нулевой ничьей с Атлетиком Бильбао, не сумев реализовать свои шансы в атаке. Тем не менее, сейчас главная задача ПСЖ – выйти из группы хотя бы в плей-офф, то есть попасть в топ-8 лучших команд турнира.

История личных встреч

На данный момент эти клубы встречались всего один раз — в товарищеском матче в 2010 году. Тогда парижане одержали уверенную победу со счётом 4:2, показав свое превосходство.

Прогноз и аналитика

Многие букмекерские конторы в этом матче видят явного фаворита в лице гостей из Парижа, предлагая на них высокие коэффициенты. Однако стоит учитывать, что парижане в последнее время демонстрируют неоднозначную форму и склонны к ошибкам. С другой стороны, Спортинг на своем поле готов бороться до конца и способен доставить серьёзные проблемы любому сопернику.

Исходя из этого, более разумным вариантом для ставки может стать нейтральный вариант с тоталом больше 2,5 голов. Такое предложение предлагает неплохой коэффициент в районе 1,6 и учитывает атакующий потенциал обеих команд. Ожидается динамичная, зрелищная игра с множеством моментов и голов, в которой каждая из команд будет стараться доказать своё превосходство на поле.

Итогом можно считать, что встреча между Спортингом Лиссабон и ПСЖ обещает быть захватывающей и непредсказуемой. Команды находятся на разных стадиях текущего сезона, но обе имеют мощный атакующий арсенал и решимость побеждать. Болельщикам стоит приготовиться к интересному футбольному противостоянию с момента стартового свистка до финальных минут игры.