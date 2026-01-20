Интер - Арсенал. Прогноз на матч Лиги чемпионов 20 января

Дата публикации: 20-01-2026 19:35

20 января состоится долгожданная встреча в Лиге чемпионов, в которой встретятся команды Интер и Арсенал. Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Интер

Миланский клуб демонстрирует уверенную игру в текущем сезоне, несмотря на сомнения вокруг назначения тренера Киву, который сменил успешно работавшего Симоне Индзаги. В чемпионате Италии Интер занимает первое место, опережая своего принципиального соперника Милан всего на три очка. В последнем туре "сине-черные" одержали победу над Удинезе со счетом 1:0 на выезде.

В Лиге чемпионов дела у Интера идут сложнее: после блестящего старта с четырьмя победами подряд, команда потерпела два поражения подряд - сначала в гостях от Атлетико со счетом 1:2, а затем дома от Ливерпуля с минимальным счетом 0:1. В настоящий момент Интер занимает шестую строчку в турнирной таблице группы, что оставляет команду в зоне выхода в плей-офф. За счёт дополнительного показателя у трёх преследователей есть шансы опередить миланскую команду.

Основная задача для Интера - удержаться в первой восьмёрке, что гарантирует прямое попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов. В худшем случае придётся играть в 1/16 финала плей-офф. Из-за травм тренерский штаб не сможет рассчитывать на Чалханоглу, Ди Дженнаро, Дюмфриса, Паласиоса и Хосепа Мартинеса, что несколько осложняет задачи команды.

Арсенал

Лондонский Арсенал постепенно приближается к завоеванию крупного трофея, но пока успехи команды остаются чуть недосягаемыми. В текущем сезоне Лиги чемпионов "канониры" демонстрируют фантастическую форму – шесть побед в шести матчах с разницей забитых и пропущенных мячей 17:1.

В английской Премьер-лиге Арсенал также занимает лидирующее положение, опережая ближайших соперников на 7 очков. В последнем туре лондонцы сыграли вничью с Ноттингем Форест – 0:0, упустив шанс увеличить отрыв от конкурентов, которые также допустили ошибки.

Ключевым вопросом для Арсенала остаётся ресурс игроков и их физическая готовность, ведь команда параллельно выступает в Кубке Англии и Кубке английской лиги. Главными приоритетами являются завоевание титула в Премьер-лиге, которого "канониры" не выигрывали долгое время, и стремление пройти как можно дальше в Лиге чемпионов – турнире, который пока неизменно ускользает от рук лондонской команды. Из-за травм не смогут принять участие в матче Калафиори и Доуману.

История личных встреч

Клубы оказались соперниками в Лиге чемпионов совсем недавно – в 2024 году. Тогда хозяева поля, Интер, выиграли дома встречу со счетом 1:0. История очных противостояний между командами пока что небольшая, и каждая такая встреча даёт простор для интриги и борьбы.

Прогноз на матч

Нас ожидает яркое противостояние двух ведущих команд европейских топ-чемпионатов. Букмекеры выставляют равные шансы на победу обеих сторон, с чем сложно не согласиться. Уровень мотивации у Интера, возможно, будет выше, ведь команде крайне важно удержаться в зоне непосредственного выхода в плей-офф. В то же время, Арсенал пребывает в отличной форме и способен навязать борьбу на любом поле.

Ожидается зрелищный и тактически грамотный футбол высокого уровня, однако не стоит ожидать обилия голов. Скорее всего, команды сосредоточатся на обороне и не будут рисковать лишний раз. В качестве ставки рекомендуем поставить на тотал меньше 2,5 забитых мячей с коэффициентом 1.78 – вариант, который кажется наиболее вероятным и разумным.