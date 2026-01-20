Реал Мадрид – Монако. Прогноз на матч Лиги чемпионов 20 января

Дата публикации: 20-01-2026 19:38

20 января на знаменитом стадионе Сантьяго Бернабеу состоится матч 7-го тура основного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся «Реал Мадрид» и «Монако». Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Реал Мадрид

Для «Реала» 2025 год складывается далеко не так, как ожидалось. Команда еще ни разу не праздновала победу в основных турнирах. После неудачного старта сезона руководство клуба приняло решение сменить главного тренера: вместо опытного Карло Анчелотти назначили молодого и перспективного Хаби Алонсо, который уже знаком с проектом и недавно добился успеха с «Байером». Однако перемены не принесли желаемого результата: несмотря на позитивное начало сезона, к Рождеству «королевский клуб» уже отставал от «Барселоны» в чемпионате, а в январе проиграл ей же в ключевом матче за Суперкубок Испании. Это стало последней каплей, после чего Алонсо был отправлен в отставку.

На смену ему пришел Хави Арбелоа, который дебютировал с поражения — в Кубке Испании «Реал» пропустил три мяча от «Альбасете». Тем не менее, затем последовала уверенная победа над «Леванте», хотя и при свисте болельщиков. Несмотря на некоторые сложности в национальном чемпионате, в Лиге чемпионов «Реал» демонстрирует более стабильную игру: хотя команда и уступила «Ливерпулю» и «Манчестер Сити», она одержала четыре победы, что уже гарантировало выход в плей-офф. Однако борьба за более высокое место в таблице – в топ-8 – продолжается, и главное – сохранить высокий уровень игры в оставшихся матчах основного раунда.

Монако

«Монако» в последние два сезона выступал под руководством Герберта Хюттера и добился неплохих результатов — второе и третье места в Лиге 1. Однако в начале осени возник конфликт между австрийским тренером и руководством клуба, что закончилось его увольнением. Смена тренера сказалась негативно — поражение дома от «Лорьяна» со счетом 1:3 стало уже девятым в сезоне, и риски не попасть в еврокубковую зону заметно возрастали.

В Лиге чемпионов старт для «Монако» тоже оказался неудачным: команда проиграла в первом туре в гостях у «Брюгге» со счетом 1:4. Однако после этого клуб заметно прибавил — последовали три ничьи и победы над «Буде/Глимт» и «Галатасараем». Пока еще есть реальные шансы выйти в плей-офф, но для этого «монегаски» должны выиграть оставшиеся матчи основного раунда и показать максимально яркую игру.

Статистика личных встреч

Эти два клуба пересекались всего один раз — весной 2004 года. Каждая команда сумела выиграть свой домашний матч уверенно и без особых проблем, что говорит о сбалансированности соперников на длительной дистанции.

Прогноз

Букмекеры явно выделяют «Реал Мадрид» в качестве фаворита встречи. На своем поле мадридцы считаются сильнее и должны обыграть «Монако» даже с форой -1,5 гола. Котировки на такой исход составляют около 1,70, что свидетельствует о заметной уверенности в победе хозяев. При этом стоит учитывать, что «Монако» находится в сложном положении и будет бороться изо всех сил, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф, а это обещает напряженный и интересный поединок.

В целом же, противостояние на Бернабеу обещает стать захватывающим матчем, в котором «Реал» будет стремиться не только к победе, но и к реабилитации перед своими болельщиками после некоторого кризиса в Примере. «Монако» же постарается использовать каждую возможность, чтобы навязать борьбу и порадовать своих фанатов еврокубковым успехом. Следим с нетерпением за игрой!