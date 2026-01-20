Нванери переходит из "Арсенала" в "Марсель": раскрыты подробности трансфера

Дата публикации: 20-01-2026 19:40

Лондонский клуб "Арсенал" достиг соглашения о временном переходе молодого полузащитника Итана Нванери в "Марсель". Об этом стало известно благодаря сообщению известного инсайдера Фабрицио Романо в социальной сети X. По условиям заключенного договора футболист проведет остаток сезона во французском клубе на правах аренды.

Согласно предоставленной информации, "Марсель" полностью берет на себя выплату заработной платы игрока на время аренды. Помимо этого, французский клуб выплатит "Арсеналу" сумму, которая может достигать примерно 4 миллионов евро - точный размер выплаты зависит от того, сколько матчей проведет Нванери в составе "Марселя" до конца сезона. Такие условия сделки были согласованы после переговоров между главными тренерами команд - Микелем Артетой и Роберто Де Дзерби, которые обсудили будущие перспективы футболиста во Франции.

В нынешнем сезоне Итан Нванери уже выходил на поле в составе "Арсенала" в 12 играх различных турниров, где сумел отличиться одним забитым голом. Теперь молодой полузащитник попробует свои силы в Лиге 1 и сможет получить больше игровой практики на международной арене.