Главный тренер дортмундской «Боруссии» Ковач попал в шорт-лист «Манчестер Юнайтед»

20-01-2026

Руководство "Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к Нико Ковачу, который в настоящее время занимает пост главного тренера дортмундской "Боруссии". Об этом сообщает Sky Sport, ссылаясь на собственные источники внутри клубов.

Согласно последней информации, 54-летний Ковач включен в шорт-лист кандидатов, рассматриваемых английским грандом на роль наставника команды. Представители "Манчестер Юнайтед" уже пытались выяснить детали относительно будущего специалиста в немецком клубе и его возможную открытость к смене обстановки. Интересно, что ранее кандидатура Ковача обсуждалась и в "Челси", когда там искали замену после ухода Энцо Марески и до назначения Лиама Росеньора главным тренером лондонской команды.

Отмечается, что сейчас Ковач полностью сосредоточен на работе в "Боруссии", но не исключает для себя перспективу продолжения карьеры в Англии в дальнейшем. Его контракт с немецким клубом рассчитан до 2027 года, однако интерес со стороны топ-клубов Премьер-лиги может повлиять на будущее тренера.

В настоящее время руководить "Манчестер Юнайтед" продолжает Майкл Кэррик. Ему доверили пост главного тренера до завершения сезона 2025-2026, однако руководство клуба продолжает мониторить рынок специалистов и рассматривать разные кандидатуры на будущее.