Кейн высказался относительно слухов об интересе к нему со стороны «Барселоны»

Дата публикации: 22-02-2026 18:48

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал слухи о заинтересованности в его персоне со стороны испанского клуба «Барселона». Ранее кандидат в президенты сине-гранатовых, Хавьер Вилахоана, сообщил о том, что у него были контакты с окружением 32-летнего форварда.

«На самом деле я ничего не слышал об этом. Все вопросы касательно моего трансфера решают мой отец и брат, и они не предупреждали меня о каких-либо переговорах. Как я уже говорил, я очень доволен своим нынешним положением в «Баварии». Моя главная задача — сосредоточиться на этом сезоне и демонстрировать лучшую игру в составе клуба. Воспринял информацию об интересе «Барселоны» скорее как комплимент», — приводит слова Гарри Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Кейн провёл 36 матчей в различных турнирах, в которых забил 43 гола и отдал 5 голевых передач. Его действующий контракт с «Баварией» рассчитан до лета 2027 года. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 65 миллионов евро.

Гарри Кейн продолжает оставаться ключевым игроком мюнхенского клуба и демонстрирует высокую результативность, оставаясь одним из лучших нападающих в Европе. Несмотря на слухи о переходе, он подтверждает свою приверженность «Баварии» и концентрируется на достижении новых успехов вместе с командой.