Дата публикации: 22-02-2026 20:57

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью ответил на критику, связанную с его высказываниями по ситуации вокруг Винисиуса Жуниора и Джанлуки Престианни.

Полузащитник «Реала» Винисиус обвинил хавбека «Бенфики» Престианни в расистских замечаниях во время матча Лиги чемпионов УЕФА, который завершился со счётом 1:0 в пользу мадридцев. После игры Моуринью отметил по поводу Винисиуса: «Что-то не так. На каждом стадионе, где он играет, всегда происходит что-то необычное».

«Не хочу комментировать ситуацию подробно. Повторюсь, это было сложно для всех. Я не буду уточнять, насколько именно, но очевидно, что матч представлял трудности для обеих команд. Тем не менее, мы показали профессионализм и смогли выполнить свою работу на высоком уровне», — заявил Моуринью в интервью изданию O Jogo.

Позже пресс-секретарь «Бенфики» сообщил, что в данный момент проводится расследование УЕФА по инциденту, поэтому тренер вынужден воздерживаться от дальнейших комментариев.

Стоит отметить, что данный случай вызвал большой резонанс в футбольных кругах. Фанаты и эксперты активно обсуждают произошедшее как на стадионе, так и в социальных сетях. Винисиус Жуниор, известный своей игрой и активной позицией против расизма, уже не впервые оказывается в центре подобных скандалов, что вызывает серьёзные вопросы о борьбе с дискриминацией в современном футболе. Возникает необходимость усилить меры контроля и санкции, чтобы предотвратить повторение таких ситуаций в будущем.