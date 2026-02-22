«Аталанта» одержала победу над «Наполи» в 26-м туре Серии А

Дата публикации: 22-02-2026 20:59

Завершился поединок 26-го тура сезона 2025/2026 итальянской Серии А, в котором встретились «Аталанта» и «Наполи». Матч прошёл на стадионе «Джевисс - Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо. Главным арбитром встречи был назначен Даниэле Киффи. Соперничество закончилось победой хозяев поля со счётом 2:1.

Открыть счёт удалось гостям — на 18-й минуте защитник «Наполи» Сэм Бёкема поразил ворота соперника. Однако во втором тайме на 61-й минуте полузащитник «Аталанты» Марио Пашалич сумел отыграться, установив ничейный результат. Решающий гол был забит на 81-й минуте, когда хавбек «Аталанты» Лазар Самарджич вывел команду вперёд и принёс важную победу.

После проведённых 26 туров «Наполи» набрал 50 очков и занимает третье место в турнирной таблице под руководством тренера Антонио Конте. «Аталанта», имея в активе 45 очков, расположилась на седьмой строчке итальянской Серии А.

Эта победа стала значимым достижением для «Аталанты», которая продолжает борьбу за высокие позиции в чемпионате, в то время как «Наполи» постарается восстановить баланс и улучшить результаты в ближайших играх. Матч получился напряжённым и зрелищным, что ещё раз подтвердило высокий уровень соперничества в итальянской Серии А.