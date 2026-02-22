«Кристал Пэлас» назначил нового главного тренера вместо Гласнера

Дата публикации: 22-02-2026 20:51

Руководство клуба «Кристал Пэлас» намерено заменить главного тренера Оливера Гласнера до конца текущего сезона. После возобновления переговоров о продлении контракта с Гласнером совет директоров внезапно принял решение о смене наставника. Согласно информации от Football Insider, последняя попытка убедить Гласнера остаться оказалась безуспешной, и руководство уже планирует назначить нового тренера в ближайшее время.

В числе потенциальных кандидатов на эту должность рассматривается бывший наставник сборной Англии Гарет Саутгейт. Ему предлагается занять позицию временного менеджера до завершения сезона-2025/2026. Роль Саутгейта в клубе особенно значима, ведь в 1990-х он выступал за «Кристал Пэлас» и провел свыше 150 матчей за команду, что может способствовать более успешному переходному периоду.

Руководство «Кристал Пэлас» отмечает, что многие болельщики уже утратили доверие к Гласнеру, и рассматривает назначение временного тренера как шаг по восстановлению поддержки фанатов и улучшению результатов на поле. Предполагается, что данное решение поможет стабилизировать ситуацию в коллективе и сохранить позитивный настрой в оставшейся части сезона.