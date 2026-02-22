В «Реале» выражают тревогу из-за игрового состояния Мбаппе

Дата публикации: 22-02-2026 20:54

В мадридском «Реале» всерьёз обеспокоены последними игровыми показателями нападающего Килиана Мбаппе. Несмотря на то, что результативность форварда остаётся на прежнем уровне, в стане «сливочных» отмечают заметное падение игровой формы французского футболиста. Об этом сообщает издание Sport.es.

По данным источника, тревога «Реала» усилилась после неудачного матча с «Осасуной» в чемпиона Ла Лиги, где мадридцы потерпели поражение со счётом 1:2. В игре Мбаппе никто не увидел былой уверенности и динамики, что многие связывают с травмой колена, которую он получил в начале текущего года. Такая травматическая история заметно сказывается на физическом состоянии спортсмена, препятствуя его полноценному восстановлению и реализации потенциала на поле.

Болельщики «Королевского клуба» продолжают настаивать на том, чтобы главный тренер команды Альваро Арбелоа предоставил Килиану необходимый отдых для полного восстановления. Сторонники клуба уверены, что пауза в выступлениях поможет форварду вернуться к привычному высокому уровню и вновь стать ключевым игроком «Реала».