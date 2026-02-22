«Манчестер Сити» готов конкурировать с «Арсеналом» за португальского защитника

Дата публикации: 22-02-2026 20:55

Футбольные клубы Манчестер Сити, Арсенал и Ньюкасл проявляют пристальный интерес к правому защитнику португальского клуба Спортинг — Ивану Фреснеде. Об этом сообщает издание TEAMtalk.

По данным источника, лондонский Арсенал рассматривает 21-летнего игрока как возможную замену для Бена Уайта, который может покинуть команду. Спортивный директор Манчестер Сити Уго Виала знаком с возможностями и качествами Фреснеды благодаря своей работе в Спортинге, что делает трансфер вполне вероятным в ближайшем будущем.

В текущем сезоне Иван Фреснеда принял участие в 31 официальном матче за Спортинг во всех турнирах. За это время он забил один гол и сделал три результативные передачи, показывая уверенную игру на правом фланге обороны. Контракт футболиста с клубом действует до лета 2028 года, что гарантирует Спортингу устойчивую позицию в переговорах о трансфере.

Согласно информации с популярного портала Transfermarkt, рыночная стоимость Фреснеды оценивается примерно в 12 миллионов евро. Это делает его одним из перспективных молодых игроков, на которого обращают внимание ведущие клубы Англии и Европы. Вполне возможно, что в ближайшее время мы увидим развитие ситуации с этим трансфером, поскольку все три клуба готовы бороться за подписание таланта из Португалии.