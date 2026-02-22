«Реал Сосьедад» объявил, что летом не собирается продавать Захаряна

Дата публикации: 22-02-2026 20:53

Пресс-секретарь клуба «Реал Сосьедад» Йон Андер Мундуате отметил, что команда по-прежнему рассчитывает на полузащитника Арсена Захаряна, несмотря на критику в его адрес со стороны фанатов после встречи 25-го тура чемпионата Испании против «Овьедо» (3:3).

В данном матче россиянин появился на поле лишь на 77-й минуте. После окончания игры игрок подвергся критике в социальных сетях за упущенные возможности забить.

— Болельщики в соцсетях активно выражали недовольство игрой Захаряна после последнего матча. Какова официальная позиция клуба по этому вопросу?

— Нам неизвестны авторы этих негативных комментариев. Главный тренер всегда отзывается о Захаряне положительно. Клуб не планирует продавать игрока этим летом и надеется, что он продолжит профессионально развиваться вместе с нами, — заявил Мундуате.

В текущем сезоне Арсен Захарян провел 17 игр во всех турнирах, забив один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2029 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 7,5 миллионов евро.

Таким образом, несмотря на временные трудности и критику со стороны фанатов, «Реал Сосьедад» сохраняет доверие к Захаряну и не рассматривает возможность его продажи в ближайшее трансферное окно. Клубу важен дальнейший рост и развитие молодого игрока на поле, что подтверждается мнением тренерского штаба и руководства команды.