Ла Лига проводит расследование в отношении болельщиков «Осасуны», которые выражали угрозы в адрес Винисиуса

Ла Лига инициировала проверку видеозаписи с матча 25-го тура между «Осасуной» и мадридским «Реалом» (2:1), где, по предварительной информации, болельщики команды из Памплоны скандировали фразу «Винисиус, умри». Об этом сообщает The Athletic.

Отмечается, что во время встречи фанаты «Осасуны» также выкрикивали в адрес Винисиуса прозвище «пляжный мяч» — намёк на то, что бразильский футболист не получил «Золотой мяч» в 2024 году. Кроме того, прозвучало оскорбительное слово «дурак» в его сторону.

На 73-й минуте матча Винисиус забил единственный гол своей команды. В текущем сезоне Ла Лиги бразильский вингер провёл 24 игры, отметившись девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами, что подтверждает его значительный вклад в успех «Реала».

Данное поведение фанатов вызвало обеспокоенность среди представителей лиги, которые намерены тщательно изучить видеозаписи и принять соответствующие меры, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем. В свою очередь, игроки и клубы призываются соблюдать нормы уважения и спортивного духа во всех матчах чемпионата.