«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к двум футболистам «Ньюкасла»

Дата публикации: 22-02-2026 18:57

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобретения двух игроков из «Ньюкасла» — Сандро Тонали и Энтони Гордона. Об этом информирует издание TEAMtalk, ссылаясь на журналиста Бена Джейкобса.

Согласно имеющимся данным, сумма сделки по переходу Энтони Гордона в «красные дьяволы» может достичь €109 миллионов, в то время как Сандро Тонали оценивается примерно в €91,5 миллиона. Тем не менее, руководство «Ньюкасла» намерено предпринять все необходимые шаги, чтобы не допустить уход ключевых игроков — нападающего и полузащитника — в летнее трансферное окно. Это значительно усложнит ведение переговоров и может затормозить процесс перехода.

В текущем сезоне Тонали появился на поле в 41 матче во всех турнирах, забив два гола и сделав пять результативных передач. Энтони Гордон провел 37 встреч, отметившись 14 голами и пятью ассистами, демонстрируя отличную результативность и важность для команды.

Учитывая финансовые и спортивные аспекты, сотрудники «Манчестер Юнайтед» внимательно изучают ситуацию с этими футболистами, стремясь укрепить состав перед следующими вызовами сезона и добиться успехов на внутренней и международной арене. Это потенциальное усиление может значительно повысить шансы клуба на достижение высоких результатов в предстоящих турнирах. В то же время, учитывая волю «Ньюкасла» сохранить своих лидеров, переговоры обещают быть крайне сложными и напряженными.