«Челси» возглавляет рейтинг по количеству красных карточек в АПЛ

Самое большое количество красных карточек в текущем сезоне английской Премьер-лиги приходится на команду "Челси" – всего шесть. На втором месте по этому показателю находится "Эвертон", получивший четыре красные карточки. Замыкают тройку лидеров по количеству удалений команды "Тоттенхэм" и "Вест Хэм", у обеих команд по три красные карточки. Эти данные представлены статистическим порталом Squawka в социальной сети Х.

После 27 сыгранных туров в АПЛ "Челси" занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 45 очков. "Эвертон" располагается на девятой позиции с 37 очками. Команда "Тоттенхэм Хотспур" после 26 матчей занимает 16-е место, имея в активе 29 очков. "Вест Хэм Юнайтед" играет в Премьер-лиге 27 игр и располагается на 18-й строчке с 25 набранными очками.

Таким образом, "Челси" лидирует не только по количеству штрафных удалений, но и демонстрирует достаточно высокий результат в таблице. В то же время "Вест Хэм" и "Тоттенхэм" испытывают трудности, находясь ближе к нижней части таблицы, несмотря на сравнительно небольшое количество красных карточек по сравнению с "Челси". Статистика красных карточек отражает агрессивность игры и дисциплину команд, что оказывает определённое влияние на их позиции в чемпионате.