«Реал» рассматривает возможность увольнения Арбелоа после встречи с «Бенфикой»

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа выразил сильное удивление после поражения команды в 25-м туре Ла Лиги от «Осасуны» со счётом 1:2. Этот неудачный результат значительно осложнил ситуацию в клубе. Особое внимание приковано к предстоящему ответному матчу с «Бенфикой», который состоится 25 февраля в рамках плей-офф Лиги чемпионов. Именно этот матч может стать определяющим для дальнейшей карьеры Арбелоа в испанском гранде — сообщает Sport.es.

Согласно информации источника, игроки «Реала» начинают терять веру в происходящее вокруг команды, а руководство клуба испытывает серьёзные сомнения относительно тактических решений главного тренера. В частности, у руководства возникают вопросы к Арбелоа в части стратегии и выбора замены во время матчей, которые многие считают необъяснимыми и неэффективными.

В клубе по-прежнему надеются, что под руководством Арбелоа удастся завоевать трофей, что позволит сохранить сотрудничество с 43-летним специалистом. Тем не менее, в случае неудачи в противостоянии с «Бенфикой» расторжение контракта может стать реальным сценарием. При этом руководство «Реала» стремится избежать подобного развития событий, так как в данный момент отсутствуют подходящие кандидаты на смену тренера. К тому же февраль считается достаточно ранним сроком для того, чтобы производить уже третью тренировочную рокировку за один сезон.

Таким образом, ситуация вокруг Арбелоа остаётся напряжённой и очень нестабильной, а предстоящий матч Лиги чемпионов может оказаться решающим для его будущего в мадридском клубе.