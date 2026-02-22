«Фиорентина» нацелена на борьбу за нападающего с клубами «Милан» и «Ромой»

Дата публикации: 22-02-2026 18:54

Нападающий «Фиорентины» Мойзе Кин привлёк внимание других ведущих итальянских клубов. Согласно информации от журналиста и инсайдера Экрема Конура, за 25-летним форвардом охотятся не только "Милан", но и "Рома". Оба клуба проявляют серьёзный интерес к приобретению игрока.

В действующем контракте футболиста прописана фиксированная сумма отступных — 62 миллиона евро. Однако, учитывая текущую ситуацию на трансферном рынке и финансовые возможности команд, представители Серии А вряд ли предложат такую сумму. Руководство "россонери" намерено заплатить за Кина сумму в районе 30-35 миллионов евро, пытаясь найти компромисс с клубом Фиорентины.

В сезоне, который продолжается, Мойзе Кин поучаствовал в 27 матчах во всех турнирах, демонстрируя стабильную результативность. На его счету восемь голов и три результативные передачи, что подчёркивает его важную роль в составе сборной Италии. По оценкам ресурса Transfermarkt стоимость игрока составляет около 45 миллионов евро, что делает его весьма привлекательным вариантом для перехода.

Таким образом, борьба за подписания амбициозного форварда обещает стать одним из заметных эпизодов летнего трансферного окна, ведь "Милан" и "Рома" намерены усилить атакующую линию перед новым сезоном.