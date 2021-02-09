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Рубин - Нижний Новгород 2 Октября прямая трансляция

Стадион: Центральный (Казань, Россия), вместимость: 28856
2 Октября 2021, Суббота. 14:00 МСК. РПЛ, 10-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
РубинНижний Новгород

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Нижний Новгород, которое состоится 02 октября 2021 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рубин
Казань
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
Россия Леонид Викторович Слуцкий
Россия Александр Анатольевич Кержаков
История личных встреч
02.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Нижний Новгород0 : 3Рубин
24.06.2021 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Рубин2 : 1Нижний Новгород
09.02.2021 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Рубин3 : 1Нижний Новгород

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