Рубин - Нижний Новгород 2 Октября прямая трансляция
Стадион: Центральный (Казань, Россия), вместимость: 28856
2 Октября 2021, Суббота. 14:00 МСК. РПЛ, 10-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Нижний Новгород, которое состоится 02 октября 2021 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рубин
Казань
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
|Леонид Викторович Слуцкий
|Александр Анатольевич Кержаков
История личных встреч
|02.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|0 : 3
|24.06.2021
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|09.02.2021
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|3 : 1