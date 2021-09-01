Атлетико - Барселона 2 Октября прямая трансляция
Стадион: Ванда Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
2 Октября 2021, Суббота. 22:00 МСК. Ла Лига, 8-й тур
Главный судья: Хуан Мунуэра (Аликанте, Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико - Барселона, которое состоится 02 октября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Барселона
Барселона
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Рональд Куман
История личных встреч
|08.05.2021
|Испания - Примера
|Тур 35
|0 : 0
|21.11.2020
|Испания - Примера
|Тур 10
|1 : 0
|30.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 33
|2 : 2
|09.01.2020
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|2 : 3
|01.12.2019
|Испания - Примера
|Тур 15
|0 : 1
|06.04.2019
|Испания - Примера
|Тур 31
|2 : 0
|24.11.2018
|Испания - Примера
|Тур 13
|1 : 1
|04.03.2018
|Испания - Примера
|Тур 27
|1 : 0
|14.10.2017
|Испания - Примера
|Тур 8
|1 : 1
|26.02.2017
|Испания - Примера
|Тур 24
|1 : 2