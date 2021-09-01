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Атлетико - Барселона 2 Октября прямая трансляция

Стадион: Ванда Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
2 Октября 2021, Суббота. 22:00 МСК. Ла Лига, 8-й тур
Главный судья: Хуан Мунуэра (Аликанте, Испания)
АтлетикоБарселона

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико - Барселона, которое состоится 02 октября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Барселона
Барселона
Главные тренеры
Аргентина Диего Симеоне
Нидерланды Рональд Куман
История личных встреч
08.05.2021 Испания - Примера Тур 35 Барселона0 : 0Атлетико М
21.11.2020 Испания - Примера Тур 10 Атлетико М1 : 0Барселона
30.06.2020 Испания - Примера Тур 33 Барселона2 : 2Атлетико М
09.01.2020 Суперкубок Испании 1/2 финала Барселона2 : 3Атлетико М
01.12.2019 Испания - Примера Тур 15 Атлетико М0 : 1Барселона
06.04.2019 Испания - Примера Тур 31 Барселона2 : 0Атлетико М
24.11.2018 Испания - Примера Тур 13 Атлетико М1 : 1Барселона
04.03.2018 Испания - Примера Тур 27 Барселона1 : 0Атлетико М
14.10.2017 Испания - Примера Тур 8 Атлетико М1 : 1Барселона
26.02.2017 Испания - Примера Тур 24 Атлетико М1 : 2Барселона

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