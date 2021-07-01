Факел - Нижний Новгород 27 Октября прямая трансляция
Стадион: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия), вместимость: 31700
27 Октября 2021, Среда. 18:00 МСК. Кубок России 2021/2022, 1/16 Финала
Главный судья: Антон Фролов (Москва, Россия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Нижний Новгород, которое состоится 27 октября 2021 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок России по футболу 2021/22, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Факел
Воронеж
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
|Олег Петрович Василенко
|Александр Анатольевич Кержаков
История личных встреч
|10.03.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 29
|1 : 2
|13.09.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 9
|0 : 1
|23.11.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 25
|0 : 2
|10.08.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 7
|2 : 1
|30.03.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 29
|1 : 0
|15.09.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 11
|1 : 0
|21.04.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 34
|4 : 1
|30.09.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 16
|2 : 1