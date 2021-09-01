Сербия - Катар 11 Ноября прямая трансляция
Стадион: Райко Митич - Црвена Звезда (Белград, Сербия), вместимость: 55000
11 Ноября 2021, Четверг. 20:00 МСК. Товарищеский матч 2021
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сербия - Катар, которое состоится 11 ноября 2021 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Тварищеский матч 2021, оно проводится в стране Сербия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сербия
Катар
Главные тренеры
|Драган Стойкович
|Феликс Бас Санчес
История личных встреч
|01.09.2021
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 4