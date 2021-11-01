Уотфорд - Манчестер Юнайтед 20 Ноября прямая трансляция
Стадион: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия), вместимость: 21500
20 Ноября 2021, Суббота. 18:00 МСК. АПЛ, 12-й тур
Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Манчестер Юнайтед, которое состоится 20 ноября 2021 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Главные тренеры
|Клаудио Раньери
|Уле-Гуннар Сульшер
История личных встреч
|09.01.2021
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 0
|23.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 27
|3 : 0
|22.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 18
|2 : 0
|30.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|2 : 1
|15.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|1 : 2
|13.05.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|1 : 0
|28.11.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|2 : 4
|11.02.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|2 : 0
|18.09.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|3 : 1
|02.03.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура АПЛ: «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.