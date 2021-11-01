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Барселона - Бенфика 23 Ноября прямая трансляция

Стадион: Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
23 Ноября 2021, Вторник. 23:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 5-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
БарселонаБенфика

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Бенфика, которое состоится 23 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона, Испания
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Главные тренеры
Испания Хавьер Эрнандес
Португалия Жорже Фернанду Пинейру де Жезуз
История личных встреч
29.09.2021 Лига чемпионов Группа E. Тур 2 Бенфика3 : 0Барселона
05.12.2012 Лига чемпионов Группа G. Тур 6 Барселона0 : 0Бенфика
02.10.2012 Лига чемпионов Группа G. Тур 2 Бенфика0 : 2Барселона

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