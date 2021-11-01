Манчестер Сити - ПСЖ 24 Ноября прямая трансляция
Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
24 Ноября 2021, Среда. 23:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 5-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Скио, Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - ПСЖ, которое состоится 24 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
ПСЖ
Париж, Франция
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Маурисио Почеттино
История личных встреч
|28.09.2021
|Лига чемпионов
|Группа A. Тур 2
|2 : 0
|04.05.2021
|Лига чемпионов
|1/2 финала
|2 : 0
|28.04.2021
|Лига чемпионов
|1/2 финала
|1 : 2
|12.04.2016
|Лига чемпионов
|1/4 финала
|1 : 0
|06.04.2016
|Лига чемпионов
|1/4 финала
|2 : 2
|03.12.2008
|Кубок УЕФА
|Группа A. Тур 4
|0 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» — «ПСЖ». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.