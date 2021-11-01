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Манчестер Сити - ПСЖ 24 Ноября прямая трансляция

Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
24 Ноября 2021, Среда. 23:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 5-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Скио, Италия)
Манчестер СитиПСЖ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - ПСЖ, которое состоится 24 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
ПСЖ
Париж, Франция
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Аргентина Маурисио Почеттино
История личных встреч
28.09.2021 Лига чемпионов Группа A. Тур 2 ПСЖ2 : 0Манчестер Сити
04.05.2021 Лига чемпионов 1/2 финала Манчестер Сити2 : 0ПСЖ
28.04.2021 Лига чемпионов 1/2 финала ПСЖ1 : 2Манчестер Сити
12.04.2016 Лига чемпионов 1/4 финала Манчестер Сити1 : 0ПСЖ
06.04.2016 Лига чемпионов 1/4 финала ПСЖ2 : 2Манчестер Сити
03.12.2008 Кубок УЕФА Группа A. Тур 4 Манчестер Сити0 : 0ПСЖ
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» — «ПСЖ». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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