Болонья - Рома 1 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
1 Декабря 2021, Среда. 20:30 МСК. Серия А, 15-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Рома, которое состоится 01 декабря 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Болонья
Болонья
Рома
Рим
Главные тренеры
|Синиша Михайлович
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|11.04.2021
|Италия - Серия А
|Тур 30
|1 : 0
|13.12.2020
|Италия - Серия А
|Тур 11
|1 : 5
|07.02.2020
|Италия - Серия А
|Тур 23
|2 : 3
|22.09.2019
|Италия - Серия А
|Тур 4
|1 : 2
|18.02.2019
|Италия - Серия А
|Тур 24
|2 : 1
|23.09.2018
|Италия - Серия А
|Тур 5
|2 : 0
|31.03.2018
|Италия - Серия А
|Тур 30
|1 : 1
|28.10.2017
|Италия - Серия А
|Тур 11
|1 : 0
|09.04.2017
|Италия - Серия А
|Тур 31
|0 : 3
|06.11.2016
|Италия - Серия А
|Тур 12
|3 : 0