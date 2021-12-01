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Болонья - Рома 1 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
1 Декабря 2021, Среда. 20:30 МСК. Серия А, 15-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия)
БолоньяРома

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Рома, которое состоится 01 декабря 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болонья
Болонья
Рома
Рим
Главные тренеры
Сербия Синиша Михайлович
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
11.04.2021 Италия - Серия А Тур 30 Рома1 : 0Болонья
13.12.2020 Италия - Серия А Тур 11 Болонья1 : 5Рома
07.02.2020 Италия - Серия А Тур 23 Рома2 : 3Болонья
22.09.2019 Италия - Серия А Тур 4 Болонья1 : 2Рома
18.02.2019 Италия - Серия А Тур 24 Рома2 : 1Болонья
23.09.2018 Италия - Серия А Тур 5 Болонья2 : 0Рома
31.03.2018 Италия - Серия А Тур 30 Болонья1 : 1Рома
28.10.2017 Италия - Серия А Тур 11 Рома1 : 0Болонья
09.04.2017 Италия - Серия А Тур 31 Болонья0 : 3Рома
06.11.2016 Италия - Серия А Тур 12 Рома3 : 0Болонья

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