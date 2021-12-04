Ланс - ПСЖ 4 Декабря прямая трансляция
Стадион: Феликс Болар (Ланс, Франция), вместимость: 41233
4 Декабря 2021, Суббота. 23:00 МСК. Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - ПСЖ, которое состоится 04 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ланс
Ланс
ПСЖ
Париж
Главные тренеры
|Франк Эз
|Маурисио Почеттино
История личных встреч
|01.05.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 35
|2 : 1
|10.09.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 2
|1 : 0
|07.03.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 28
|4 : 1
|17.10.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|1 : 3
|12.02.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|0 : 0
|26.09.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|0 : 2
|06.03.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 27
|1 : 1
|16.12.2009
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|1 : 1
|13.01.2008
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|3 : 0
|12.08.2007
|Франция - Лига 1
|Тур 2
|0 : 0