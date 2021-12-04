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Ланс - ПСЖ 4 Декабря прямая трансляция

Стадион: Феликс Болар (Ланс, Франция), вместимость: 41233
4 Декабря 2021, Суббота. 23:00 МСК. Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)
ЛансПСЖ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - ПСЖ, которое состоится 04 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ланс
Ланс
ПСЖ
Париж
Главные тренеры
Франция Франк Эз
Аргентина Маурисио Почеттино
История личных встреч
01.05.2021 Франция - Лига 1 Тур 35 ПСЖ2 : 1Ланс
10.09.2020 Франция - Лига 1 Тур 2 Ланс1 : 0ПСЖ
07.03.2015 Франция - Лига 1 Тур 28 ПСЖ4 : 1Ланс
17.10.2014 Франция - Лига 1 Тур 10 Ланс1 : 3ПСЖ
12.02.2011 Франция - Лига 1 Тур 23 ПСЖ0 : 0Ланс
26.09.2010 Франция - Лига 1 Тур 7 Ланс0 : 2ПСЖ
06.03.2010 Франция - Лига 1 Тур 27 Ланс1 : 1ПСЖ
16.12.2009 Франция - Лига 1 Тур 11 ПСЖ1 : 1Ланс
13.01.2008 Франция - Лига 1 Тур 20 ПСЖ3 : 0Ланс
12.08.2007 Франция - Лига 1 Тур 2 Ланс0 : 0ПСЖ

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