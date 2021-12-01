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Милан - Ливерпуль 7 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
7 Декабря 2021, Вторник. 23:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 6-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды)
МиланЛиверпуль

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Ливерпуль, которое состоится 07 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан, Италия
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Главные тренеры
Италия Стефано Пиоли
Германия Юрген Клопп
История личных встреч
15.09.2021 Лига чемпионов Группа B. Тур 1 Ливерпуль3 : 2Милан
31.07.2016 Международный кубок чемпионов Северная Америка Ливерпуль2 : 0Милан
03.08.2014 Международный кубок чемпионов Группа B. Тур 3 Милан0 : 2Ливерпуль
23.05.2007 Лига чемпионов Финал Милан2 : 1Ливерпуль
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Милан» — «Ливерпуль». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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