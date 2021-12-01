Милан - Ливерпуль 7 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
7 Декабря 2021, Вторник. 23:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 6-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Ливерпуль, которое состоится 07 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан, Италия
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
|Юрген Клопп
История личных встреч
|15.09.2021
|Лига чемпионов
|Группа B. Тур 1
|3 : 2
|31.07.2016
|Международный кубок чемпионов
|Северная Америка
|2 : 0
|03.08.2014
|Международный кубок чемпионов
|Группа B. Тур 3
|0 : 2
|23.05.2007
|Лига чемпионов
|Финал
|2 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Милан» — «Ливерпуль». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.