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Вулверхэмптон - Челси 19 Декабря прямая трансляция

Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 29303
19 декабря 2021, воскресенье. 17:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия);
Вулверхэмптон Челси

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Челси, которое состоится 19 Декабря 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Челси
Лондон
Главные тренеры
ПортугалияБруну Лаже
ГерманияТомас Тухель
История личных встреч
27.01.2021Англия - Премьер-лигаТур 20Челси0 : 0Вулверхэмптон
15.12.2020Англия - Премьер-лигаТур 13Вулверхэмптон2 : 1Челси
26.07.2020Англия - Премьер-лигаТур 38Челси2 : 0Вулверхэмптон
14.09.2019Англия - Премьер-лигаТур 5Вулверхэмптон2 : 5Челси
10.03.2019Англия - Премьер-лигаТур 30Челси1 : 1Вулверхэмптон
05.12.2018Англия - Премьер-лигаТур 15Вулверхэмптон2 : 1Челси
18.02.2017Кубок Англии1/8 финалаВулверхэмптон0 : 2Челси
25.09.2012Англия - Кубок лиги1/16 финалаЧелси6 : 0Вулверхэмптон
02.01.2012Англия - Премьер-лигаТур 20Вулверхэмптон1 : 2Челси
26.11.2011Англия - Премьер-лигаТур 13Челси3 : 0Вулверхэмптон
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура АПЛ: «Вулверхэмптон» — «Челси». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

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