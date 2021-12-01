Вулверхэмптон - Челси 19 Декабря прямая трансляция
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 29303
19 декабря 2021, воскресенье. 17:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Челси, которое состоится 19 Декабря 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Челси
Лондон
Главные тренеры
|Бруну Лаже
|Томас Тухель
История личных встреч
|27.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|0 : 0
|15.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|2 : 1
|26.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|2 : 0
|14.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|2 : 5
|10.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|1 : 1
|05.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|2 : 1
|18.02.2017
|Кубок Англии
|1/8 финала
|0 : 2
|25.09.2012
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|6 : 0
|02.01.2012
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|1 : 2
|26.11.2011
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура АПЛ: «Вулверхэмптон» — «Челси». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.