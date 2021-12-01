Вашингтон Кэпиталз - Нэшвилл Предаторз 30 Декабря прямая трансляция
Стадион: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США), вместимость: 18573
30 декабря 2021, четверг. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Кэпиталз - Нэшвилл Предаторз, которое состоится 30 Декабря 2021 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Главные тренеры
|Питер Лавиолетт
|Джон Хайнс
История личных встреч
|30.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5
|11.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5
|16.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 2
|31.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|06.04.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|15.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|17.03.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|26.02.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|19.03.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|10.02.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5