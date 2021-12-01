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Вашингтон Кэпиталз - Нэшвилл Предаторз 30 Декабря прямая трансляция

Стадион: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США), вместимость: 18573
30 декабря 2021, четверг. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз Нэшвилл Предаторз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Кэпиталз - Нэшвилл Предаторз, которое состоится 30 Декабря 2021 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Главные тренеры
СШАПитер Лавиолетт
СШАДжон Хайнс
История личных встреч
30.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 5Нэшвилл Предаторз
11.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз6 : 5Вашингтон Кэпиталз
16.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз7 : 2Вашингтон Кэпиталз
31.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 6Нэшвилл Предаторз
06.04.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 4Нэшвилл Предаторз
15.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз6 : 3Вашингтон Кэпиталз
17.03.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз1 : 2 ОТНэшвилл Предаторз
26.02.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз5 : 2Вашингтон Кэпиталз
19.03.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 1Нэшвилл Предаторз
10.02.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 5Вашингтон Кэпиталз

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