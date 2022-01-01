Брайтон энд Хоув Альбион - Кристал Пэлас 14 Января прямая трансляция
Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
14 января 2022, пятница. 23:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 22-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Кристал Пэлас, которое состоится 14 Января 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Кристал Пэлас
Лондон
Главные тренеры
|Грэм Поттер
|Патрик Виейра
История личных встреч
|27.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|1 : 1
|22.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|1 : 2
|18.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|1 : 1
|29.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|0 : 1
|16.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|1 : 1
|09.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|1 : 2
|04.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|3 : 1
|14.04.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|3 : 2
|08.01.2018
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 1
|28.11.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|0 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура АПЛ: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Кристал Пэлас». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.