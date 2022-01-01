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Брайтон энд Хоув Альбион - Кристал Пэлас 14 Января прямая трансляция

Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
14 января 2022, пятница. 23:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 22-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Брайтон энд Хоув Альбион Кристал Пэлас

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Кристал Пэлас, которое состоится 14 Января 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Кристал Пэлас
Лондон
Главные тренеры
Англия Грэм Поттер
Франция Патрик Виейра
История личных встреч
27.09.2021 Англия - Премьер-лига Тур 6 Кристал Пэлас1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
22.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 25 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 2Кристал Пэлас
18.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 5 Кристал Пэлас1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
29.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 28 Брайтон энд Хоув Альбион0 : 1Кристал Пэлас
16.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 17 Кристал Пэлас1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
09.03.2019 Англия - Премьер-лига Тур 30 Кристал Пэлас1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
04.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 15 Брайтон энд Хоув Альбион3 : 1Кристал Пэлас
14.04.2018 Англия - Премьер-лига Тур 34 Кристал Пэлас3 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
08.01.2018 Кубок Англии 1/32 финала Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1Кристал Пэлас
28.11.2017 Англия - Премьер-лига Тур 14 Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0Кристал Пэлас
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура АПЛ: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Кристал Пэлас». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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