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Венесуэла - Колумбия 30 Марта прямая трансляция

Стадион: Качамай (Сьюдад-Гуаяна, Венесуэла), вместимость: 41300
30 марта 2022, среда. 02:30 МСК. ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 18-й тур
Главный судья: Вилтон Сампайо (Бразилия);
Венесуэла Колумбия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венесуэла - Колумбия, которое состоится 30 Марта 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 18-й тур, оно проводится на стадионе: Качамай (Сьюдад-Гуаяна, Венесуэла). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Венесуэла
Колумбия
Главные тренеры
АргентинаХосе Нестор Пекерман
КолумбияРейнальдо Руэда
История личных встреч
18.06.2021 Кубок Америки Группа B. Тур 2 Колумбия0 : 0Венесуэла
10.10.2020 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. Тур 1 Колумбия3 : 0Венесуэла
11.09.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Колумбия0 : 0Венесуэла
08.09.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Венесуэла1 : 2Колумбия
01.09.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 15 Венесуэла0 : 0Колумбия
01.09.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 7 Колумбия2 : 0Венесуэла
14.06.2015 Кубок Америки Группа C Колумбия0 : 1Венесуэла
27.03.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 12 Венесуэла1 : 0Колумбия
12.11.2011 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 3 Колумбия1 : 1Венесуэла
01.04.2009 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 12 Венесуэла2 : 0Колумбия
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Финальная часть
Бразилия16 42
2
Финальная часть
Аргентина16 38
3
Финальная часть
Эквадор17 25
4
Финальная часть
Уругвай17 25
5
Межконтинентальный плей-офф
Перу17 21
6 Колумбия17 20
7 Чили17 19
8 Парагвай17 16
9 Боливия17 15
10 Венесуэла17 10

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