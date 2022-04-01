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Боавишта - Спортинг 25 Апреля прямая трансляция

Стадион: Бесса (Порту, Португалия), вместимость: 28263
25 апреля 2022, понедельник. 22:30 МСК. Португалия - Примейра, 31-й тур
Боавишта Спортинг

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боавишта - Спортинг, которое состоится 25 Апреля 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Бесса (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боавишта
Порту
Спортинг
Лиссабон
Главные тренеры
Португалия Арманду Пети
Португалия Рубен Филипе Маркеш Аморим
История личных встреч
11.12.2021 Португалия - Примейра Тур 14 Спортинг2 : 0Боавишта
11.05.2021 Португалия - Примейра Тур 32 Спортинг1 : 0Боавишта
27.01.2021 Португалия - Примейра Тур 15 Боавишта0 : 2Спортинг
23.02.2020 Португалия - Примейра Тур 22 Спортинг2 : 0Боавишта
15.09.2019 Португалия - Примейра Тур 5 Боавишта1 : 1Спортинг
09.03.2019 Португалия - Примейра Тур 25 Боавишта1 : 2Спортинг
28.10.2018 Португалия - Примейра Тур 8 Спортинг3 : 0Боавишта
22.04.2018 Португалия - Примейра Тур 31 Спортинг1 : 0Боавишта
09.12.2017 Португалия - Примейра Тур 14 Боавишта1 : 3Спортинг
08.04.2017 Португалия - Примейра Тур 28 Спортинг4 : 0Боавишта
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Порту30264079-198291,1
2
Лига чемпионов
Спортинг30234359-207381,1
3
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика31215575-296873,1
4
Квалификация Лиги конференций
Брага30168647-285662,2
5
Квалификация Лиги конференций
Жил Висенте301211742-324752,2
6 Витория Гимарайнш301261242-384246,7
7 Маритиму319101238-413739,8
8 Пасуш де Феррейра30991227-383640,0
9 Санта-Клара318121135-493638,7
10 Эшторил308111132-363538,9
11 Боавишта30615934-453336,7
12 Портимоненсе30881427-413235,6
13 Фамаликан316121336-463032,3
14 Визела306111331-482932,2
15 Арока30691528-512730,0
16
Стыковая зона
Морейренсе30681628-462628,9
17
Зона вылета
Тондела30741937-602527,8
18
Зона вылета
Белененсеш30591619-492426,7

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