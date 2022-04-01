Боавишта - Спортинг 25 Апреля прямая трансляция
Стадион: Бесса (Порту, Португалия), вместимость: 28263
25 апреля 2022, понедельник. 22:30 МСК. Португалия - Примейра, 31-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боавишта - Спортинг, которое состоится 25 Апреля 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Бесса (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боавишта
Порту
Спортинг
Лиссабон
Главные тренеры
|Арманду Пети
|Рубен Филипе Маркеш Аморим
История личных встреч
|11.12.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 14
|2 : 0
|11.05.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 32
|1 : 0
|27.01.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 15
|0 : 2
|23.02.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 22
|2 : 0
|15.09.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 5
|1 : 1
|09.03.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 25
|1 : 2
|28.10.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 8
|3 : 0
|22.04.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 31
|1 : 0
|09.12.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 14
|1 : 3
|08.04.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 28
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|30
|26
|4
|0
|79-19
|82
|91,1
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|30
|23
|4
|3
|59-20
|73
|81,1
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|31
|21
|5
|5
|75-29
|68
|73,1
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|30
|16
|8
|6
|47-28
|56
|62,2
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Жил Висенте
|30
|12
|11
|7
|42-32
|47
|52,2
|6
|Витория Гимарайнш
|30
|12
|6
|12
|42-38
|42
|46,7
|7
|Маритиму
|31
|9
|10
|12
|38-41
|37
|39,8
|8
|Пасуш де Феррейра
|30
|9
|9
|12
|27-38
|36
|40,0
|9
|Санта-Клара
|31
|8
|12
|11
|35-49
|36
|38,7
|10
|Эшторил
|30
|8
|11
|11
|32-36
|35
|38,9
|11
|Боавишта
|30
|6
|15
|9
|34-45
|33
|36,7
|12
|Портимоненсе
|30
|8
|8
|14
|27-41
|32
|35,6
|13
|Фамаликан
|31
|6
|12
|13
|36-46
|30
|32,3
|14
|Визела
|30
|6
|11
|13
|31-48
|29
|32,2
|15
|Арока
|30
|6
|9
|15
|28-51
|27
|30,0
| 16
Стыковая зона
|Морейренсе
|30
|6
|8
|16
|28-46
|26
|28,9
| 17
Зона вылета
|Тондела
|30
|7
|4
|19
|37-60
|25
|27,8
| 18
Зона вылета
|Белененсеш
|30
|5
|9
|16
|19-49
|24
|26,7