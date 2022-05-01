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Хаддерсфилд Таун - Ноттингем Форест 29 Мая прямая трансляция

Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000
29 Мая 2022 года в 18:30 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Плей-офф - Финал
Хаддерсфилд Таун
Ноттингем Форест

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хаддерсфилд Таун - Ноттингем Форест, которое состоится 29 Мая 2022 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Плей-офф - Финал, оно проводится на стадионе: Уэмбли (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Хаддерсфилд Таун
      Хаддерсфилд
      Ноттингем Форест
      Ноттингем
      Главные тренеры
      Испания Карлос Корберан
      Уэльс Стивен Купер
      История личных встреч
      07.03.2022 Кубок Англии 1/8 финала Ноттингем Форест2 : 1Хаддерсфилд Таун
      30.12.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 25 Ноттингем Форест0 : 1Хаддерсфилд Таун
      18.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 8 Хаддерсфилд Таун0 : 2Ноттингем Форест
      17.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 42 Ноттингем Форест0 : 2Хаддерсфилд Таун
      25.09.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 3 Хаддерсфилд Таун1 : 0Ноттингем Форест
      28.06.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 39 Ноттингем Форест3 : 1Хаддерсфилд Таун
      21.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 23 Хаддерсфилд Таун2 : 1Ноттингем Форест
      08.04.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 41 Ноттингем Форест2 : 0Хаддерсфилд Таун
      26.12.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 23 Хаддерсфилд Таун2 : 1Ноттингем Форест
      13.02.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 31 Ноттингем Форест0 : 2Хаддерсфилд Таун
      Турнирная таблица
      Плей-офф - 1/2 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
      SF1
      		 Лутон Таун
      Хаддерсфилд Таун
      Лутон Таун
      Хаддерсфилд Таун
      1 : 1
      Хаддерсфилд Таун
      Лутон Таун
      1 : 0
      0
      1
      1
      2
      SF2
      		 Шеффилд Юнайтед
      Ноттингем Форест
      Шеффилд Юнайтед
      Ноттингем Форест
      1 : 2
      Ноттингем Форест
      Шеффилд Юнайтед
      1 : 2 3 : 2
      1
      1
      3
      3
      Плей-офф - Финал
      Метка
      F1
      		 Хаддерсфилд Таун
      Ноттингем Форест
      		29.05

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