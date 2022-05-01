Хаддерсфилд Таун - Ноттингем Форест 29 Мая прямая трансляция
Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000
29 Мая 2022 года в 18:30 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Плей-офф - Финал
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хаддерсфилд Таун - Ноттингем Форест, которое состоится 29 Мая 2022 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Плей-офф - Финал, оно проводится на стадионе: Уэмбли (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Главные тренеры
|Карлос Корберан
|Стивен Купер
История личных встреч
|07.03.2022
|Кубок Англии
|1/8 финала
|2 : 1
|30.12.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 25
|0 : 1
|18.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 8
|0 : 2
|17.04.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 42
|0 : 2
|25.09.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 3
|1 : 0
|28.06.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 39
|3 : 1
|21.12.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 23
|2 : 1
|08.04.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 41
|2 : 0
|26.12.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 23
|2 : 1
|13.02.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 31
|0 : 2
Турнирная таблица
Плей-офф - 1/2 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
SF1
| Лутон Таун
Хаддерсфилд Таун
Лутон Таун1 : 1
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд Таун1 : 0
Лутон Таун
0
1
1
2
SF2
| Шеффилд Юнайтед
Ноттингем Форест
Шеффилд Юнайтед1 : 2
Ноттингем Форест
Ноттингем Форест1 : 2 3 : 2
Шеффилд Юнайтед
1
1
3
3
Плей-офф - Финал
|Метка
F1
| Хаддерсфилд Таун
Ноттингем Форест
|29.05