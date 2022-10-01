Челси - Арсенал 06 Ноября прямая трансляция
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
06 Ноября 2022 года в 15:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
0'
45'
90'
Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Арсенал, которое состоится 06 Ноября 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон
Арсенал
Лондон
Главные тренеры
|Грэм Поттер
|Микель Артета
История личных встреч
|24.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|20.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|2 : 4
|22.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|0 : 2
|01.08.2021
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|12.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|0 : 1
|26.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|3 : 1
|01.08.2020
|Кубок Англии
|Финал
|2 : 1
|21.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|2 : 2
|29.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|1 : 2
|29.05.2019
|Лига Европы
|Финал
|4 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура АПЛ: «Челси» — «Арсенал». Начало лондонского дерби запланировано на 15:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|13
|10
|2
|1
|39-12
|32
|82,1
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|12
|10
|1
|1
|30-11
|31
|86,1
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|13
|8
|2
|3
|26-16
|26
|66,7
| 4
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|13
|6
|6
|1
|24-10
|24
|61,5
| 5
Лига Европы
|Манчестер Юнайтед
|12
|7
|2
|3
|17-16
|23
|63,9
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|13
|6
|3
|4
|22-17
|21
|53,8
|7
|Челси
|12
|6
|3
|3
|17-15
|21
|58,3
|8
|Фулхэм
|14
|5
|4
|5
|23-24
|19
|45,2
|9
|Ливерпуль
|12
|4
|4
|4
|23-15
|16
|44,4
|10
|Брентфорд
|14
|3
|7
|4
|21-24
|16
|38,1
|11
|Кристал Пэлас
|12
|4
|4
|4
|13-16
|16
|44,4
|12
|Лидс Юнайтед
|13
|4
|3
|6
|19-22
|15
|38,5
|13
|Лестер Сити
|14
|4
|2
|8
|23-25
|14
|33,3
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|4
|2
|7
|11-13
|14
|35,9
|15
|Эвертон
|14
|3
|5
|6
|11-14
|14
|33,3
|16
|Борнмут
|14
|3
|4
|7
|15-32
|13
|31,0
|17
|Астон Вилла
|13
|3
|3
|7
|11-20
|12
|30,8
| 18
Зона вылета
|Саутгемптон
|13
|3
|3
|7
|11-20
|12
|30,8
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|14
|2
|4
|8
|8-22
|10
|23,8
| 20
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|14
|2
|4
|8
|10-30
|10
|23,8