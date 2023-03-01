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Твенте - АЗ Алкмар 19 Марта прямая трансляция

Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
19 Марта 2023 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 26-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды)
Твенте
АЗ Алкмар

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - АЗ Алкмар, которое состоится 19 Марта 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 26-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Твенте
      Энсхеде
      АЗ Алкмар
      Алкмар
      Главные тренеры
      НидерландыРон Янс
      НидерландыПаскаль Янсен
      История личных встреч
      11.09.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 6 АЗ Алкмар1 : 1Твенте
      13.03.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 26 АЗ Алкмар0 : 1Твенте
      19.01.2022 Кубок Нидерландов 1/8 финала Твенте1 : 2АЗ Алкмар
      23.09.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 6 Твенте3 : 1АЗ Алкмар
      13.03.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 26 АЗ Алкмар4 : 1Твенте
      13.12.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 12 Твенте1 : 3АЗ Алкмар
      15.02.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 23 Твенте2 : 0АЗ Алкмар
      02.11.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 12 АЗ Алкмар3 : 0Твенте
      28.02.2018 Кубок Нидерландов 1/2 финала АЗ Алкмар4 : 0Твенте
      07.02.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 22 Твенте0 : 4АЗ Алкмар
      Турнирная таблица
      КомандаИО
      1
      Лига чемпионов
      		Фейеноорд2558
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Аякс2555
      3
      Квалификация Лиги Европы
      		АЗ Алкмар2553
      4
      Плей-офф Лиги конференций
      		ПСВ Эйндховен2552
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		Спарта2646
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Твенте2544
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Утрехт2638
      8 НЕК Неймеген2634
      9 Валвейк2532
      10 Херенвен2531
      11 Гоу Эхед Иглс2529
      12 Фортуна2629
      13 Волендам2626
      14 Витесс2523
      15 Эммен2621
      16
      Стыковая зона
      		Эксельсиор2520
      17
      Зона вылета
      		Гронинген2517
      18
      Зона вылета
      		Камбюр2516

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