21:40 ()
Свернуть список

Манчестер Сити - Реал Мадрид 17 Мая прямая трансляция

Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
17 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/2 финала. 2-й матч
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша);
Манчестер Сити
Реал Мадрид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Реал Мадрид, которое состоится 17 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/2 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
31Бразилиявр Эдерсон
2АнглиязщКайл Уолкер
3ПортугалиязщРубен Диаш
25ШвейцариязщМануэль Аканджи
5АнглиязщДжон Стоунз
16ИспанияпзРодриго Эрнандес
20ПортугалияпзБернарду Силва
17БельгияпзКевин Де Брёйне
8ГерманияпзИлкай Гюндоган
10АнглияпзДжек Грилиш
9НорвегиянпЭрлинг Холанд
1БельгияврТибо Куртуа
2ИспаниязщДаниэль Карвахаль
3БразилиязщЭдер Милитао
22ГерманиязщАнтонио Рюдигер
4АвстриязщДавид Алаба
8ГерманияпзТони Кроос
12ФранцияпзЭдуарду Камавинга
10ХорватияпзЛука Модрич
15УругвайпзФедерико Вальверде
9ФранциянпКарим Бензема
20Бразилиянп Винисиус Жуниор
Главные тренеры
ИспанияХосеп Гвардиола
ИталияКарло Анчелотти
История личных встреч
09.05.2023 Лига чемпионов 1/2 финала. 1-й матч Реал Мадрид1 : 1Манчестер Сити
04.05.2022 Лига чемпионов 1/2 финала. 2-й матч Реал Мадрид3 : 1 ДВМанчестер Сити
26.04.2022 Лига чемпионов 1/2 финала. 1-й матч Манчестер Сити4 : 3Реал Мадрид
07.08.2020 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Манчестер Сити2 : 1Реал Мадрид
26.02.2020 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Реал Мадрид1 : 2Манчестер Сити
27.07.2017 Международный кубок чемпионов - 2017 США Реал Мадрид1 : 4Манчестер Сити
04.05.2016 Лига чемпионов 1/2 финала. 2-й матч Реал Мадрид1 : 0Манчестер Сити
26.04.2016 Лига чемпионов 1/2 финала. 1-й матч Манчестер Сити0 : 0Реал Мадрид
24.07.2015 Международный кубок чемпионов - 2015 Австралия Манчестер Сити1 : 4Реал Мадрид
21.11.2012 Лига чемпионов Группа D. 5-й тур Манчестер Сити1 : 1Реал Мадрид
14.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур 0 : 3Манчестер Сити
09.05.2023 Лига чемпионов 1/2 финала. 1-й матч Реал Мадрид1 : 1Манчестер Сити
06.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур Манчестер Сити2 : 1
03.05.2023 Англия - Премьер-лига 28-й тур Манчестер Сити3 : 0
30.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур 1 : 2Манчестер Сити
13.05.2023 Испания - Примера 34-й тур Реал Мадрид1 : 0
09.05.2023 Лига чемпионов 1/2 финала. 1-й матч Реал Мадрид1 : 1Манчестер Сити
06.05.2023 Кубок Испании Финал Реал Мадрид2 : 1
02.05.2023 Испания - Примера 33-й тур 2 : 0Реал Мадрид
29.04.2023 Испания - Примера 32-й тур Реал Мадрид4 : 2
Турнирная таблица
1/8 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
A04
 Милан (Италия)
Тоттенхэм Хотспур (Англия)
Милан
Тоттенхэм Хотспур
1 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Милан
0 : 0
1
0
1
0
A08
 ПСЖ (Франция)
Бавария (Германия)
ПСЖ
Бавария
0 : 1
Бавария
ПСЖ
2 : 0
0
2
0
3
A06
 Боруссия Д (Германия)
Челси (Англия)
Боруссия Д
Челси
1 : 0
Челси
Боруссия Д
2 : 0
1
1
1
2
A02
 Брюгге (Бельгия)
Бенфика (Португалия)
Брюгге
Бенфика
0 : 2
Бенфика
Брюгге
5 : 1
0
2
1
7
A05
 Айнтрахт Ф (Германия)
Наполи (Италия)
Айнтрахт Ф
Наполи
0 : 2
Наполи
Айнтрахт Ф
3 : 0
0
2
0
5
A03
 Ливерпуль (Англия)
Реал Мадрид (Испания)
Ливерпуль
Реал Мадрид
2 : 5
Реал Мадрид
Ливерпуль
1 : 0
0
2
2
6
A07
 Интер М (Италия)
Порту (Португалия)
Интер М
Порту
1 : 0
Порту
Интер М
0 : 0
1
0
1
0
A01
 РБ Лейпциг (Германия)
Манчестер Сити (Англия)
РБ Лейпциг
Манчестер Сити
1 : 1
Манчестер Сити
РБ Лейпциг
7 : 0
0
1
1
8
1/4 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
QF3
 Манчестер Сити (Англия)
Бавария (Германия)
Манчестер Сити
Бавария
3 : 0
Бавария
Манчестер Сити
1 : 1
1
0
4
1
QF2
 Бенфика (Португалия)
Интер М (Италия)
Бенфика
Интер М
0 : 2
Интер М
Бенфика
3 : 3
0
1
3
5
QF4
 Милан (Италия)
Наполи (Италия)
Милан
Наполи
1 : 0
Наполи
Милан
1 : 1
1
0
2
1
QF1
 Реал Мадрид (Испания)
Челси (Англия)
Реал Мадрид
Челси
2 : 0
Челси
Реал Мадрид
0 : 2
2
0
4
0
1/2 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
SF2
 Реал Мадрид (Испания)
Манчестер Сити (Англия)
Реал Мадрид
Манчестер Сити
1 : 1
Манчестер Сити
Реал Мадрид
17.05
0
0
1
1
SF1
 Милан (Италия)
Интер М (Италия)
Милан
Интер М
0 : 2
Интер М
Милан
16.05
0
1
0
2
Финал
Метка
F
 SF2
SF1
10.06

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close