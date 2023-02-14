Манчестер Сити - Реал Мадрид 17 Мая прямая трансляция
Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
17 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/2 финала. 2-й матч
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Реал Мадрид, которое состоится 17 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/2 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
|31
|вр
|Эдерсон
|2
|зщ
|Кайл Уолкер
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|5
|зщ
|Джон Стоунз
|16
|пз
|Родриго Эрнандес
|20
|пз
|Бернарду Силва
|17
|пз
|Кевин Де Брёйне
|8
|пз
|Илкай Гюндоган
|10
|пз
|Джек Грилиш
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|2
|зщ
|Даниэль Карвахаль
|3
|зщ
|Эдер Милитао
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|4
|зщ
|Давид Алаба
|8
|пз
|Тони Кроос
|12
|пз
|Эдуарду Камавинга
|10
|пз
|Лука Модрич
|15
|пз
|Федерико Вальверде
|9
|нп
|Карим Бензема
|20
|нп
|Винисиус Жуниор
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Карло Анчелотти
История личных встреч
|09.05.2023
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 1
|04.05.2022
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 1 ДВ
|26.04.2022
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|4 : 3
|07.08.2020
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 1
|26.02.2020
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 2
|27.07.2017
|Международный кубок чемпионов - 2017
|США
|1 : 4
|04.05.2016
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 0
|26.04.2016
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 0
|24.07.2015
|Международный кубок чемпионов - 2015
|Австралия
|1 : 4
|21.11.2012
|Лига чемпионов
|Группа D. 5-й тур
|1 : 1
|14.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 3
|09.05.2023
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 1
|06.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 1
|03.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 0
|30.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 2
|13.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|1 : 0
|09.05.2023
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 1
|06.05.2023
|Кубок Испании
|Финал
|2 : 1
|02.05.2023
|Испания - Примера
|33-й тур
|2 : 0
|29.04.2023
|Испания - Примера
|32-й тур
|4 : 2
Турнирная таблица
1/8 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
A04
| Милан (Италия)
Тоттенхэм Хотспур (Англия)
Милан1 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур0 : 0
Милан
1
0
1
0
A08
| ПСЖ (Франция)
Бавария (Германия)
ПСЖ0 : 1
Бавария
Бавария2 : 0
ПСЖ
0
2
0
3
A06
| Боруссия Д (Германия)
Челси (Англия)
Боруссия Д1 : 0
Челси
Челси2 : 0
Боруссия Д
1
1
1
2
A02
| Брюгге (Бельгия)
Бенфика (Португалия)
Брюгге0 : 2
Бенфика
Бенфика5 : 1
Брюгге
0
2
1
7
A05
| Айнтрахт Ф (Германия)
Наполи (Италия)
Айнтрахт Ф0 : 2
Наполи
Наполи3 : 0
Айнтрахт Ф
0
2
0
5
A03
| Ливерпуль (Англия)
Реал Мадрид (Испания)
Ливерпуль2 : 5
Реал Мадрид
Реал Мадрид1 : 0
Ливерпуль
0
2
2
6
A07
| Интер М (Италия)
Порту (Португалия)
Интер М1 : 0
Порту
Порту0 : 0
Интер М
1
0
1
0
A01
| РБ Лейпциг (Германия)
Манчестер Сити (Англия)
РБ Лейпциг1 : 1
Манчестер Сити
Манчестер Сити7 : 0
РБ Лейпциг
0
1
1
8
1/4 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
QF3
| Манчестер Сити (Англия)
Бавария (Германия)
Манчестер Сити3 : 0
Бавария
Бавария1 : 1
Манчестер Сити
1
0
4
1
QF2
| Бенфика (Португалия)
Интер М (Италия)
Бенфика0 : 2
Интер М
Интер М3 : 3
Бенфика
0
1
3
5
QF4
| Милан (Италия)
Наполи (Италия)
Милан1 : 0
Наполи
Наполи1 : 1
Милан
1
0
2
1
QF1
| Реал Мадрид (Испания)
Челси (Англия)
Реал Мадрид2 : 0
Челси
Челси0 : 2
Реал Мадрид
2
0
4
0
1/2 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
SF2
| Реал Мадрид (Испания)
Манчестер Сити (Англия)
Реал Мадрид1 : 1
Манчестер Сити
Манчестер Сити17.05
Реал Мадрид
0
0
1
1
SF1
| Милан (Италия)
Интер М (Италия)
Милан0 : 2
Интер М
Интер М16.05
Милан
0
1
0
2
Финал
|Метка
F
| SF2
SF1
|10.06