Исландия - Португалия 20 Июня прямая трансляция
Стадион: Лаугардалсвёллур (Рейкьявик, Исландия), вместимость: 15000
20 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Исландия - Португалия, которое состоится 20 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Лаугардалсвёллур (Рейкьявик, Исландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Исландия
Португалия
Главные тренеры
|Арнар Видарссон
|Оге Харейде
|Роберто Мартинес
История личных встреч
|14.06.2016
|ЧЕ-2016 - финальный раунд
|Группа F
|1 : 1
|08.10.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа H. 9-й тур
|5 : 3
|12.10.2010
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа H. 4-й тур
|1 : 3
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 3-й тур
|1 : 2
|26.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 2-й тур
|0 : 7
|23.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 1-й тур
|3 : 0
|12.01.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|08.01.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 3-й тур
|3 : 0
|26.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 2-й тур
|0 : 6
|23.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 1-й тур
|4 : 0
|10.12.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|1/4 финала
|1 : 0
|06.12.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|1/8 финала
|6 : 1
Текстовая трансляция
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Роналду вернулся в Европу и выдал хороший матч с боснийцами в квалификации Евро-2024.Материалы по теме У Роналду отняли красивый гол за Португалию. Но Криштиану помог создать ещё два 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Исландия — Португалия. Это соперники по группе J. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.