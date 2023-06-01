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Исландия - Португалия 20 Июня прямая трансляция

Стадион: Лаугардалсвёллур (Рейкьявик, Исландия), вместимость: 15000
20 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 4-й тур
Исландия
Португалия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Исландия - Португалия, которое состоится 20 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Лаугардалсвёллур (Рейкьявик, Исландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Исландия
Португалия
Главные тренеры
Исландия Арнар Видарссон
Норвегия Оге Харейде
Испания Роберто Мартинес
История личных встреч
14.06.2016 ЧЕ-2016 - финальный раунд Группа F Португалия1 : 1Исландия
08.10.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Группа H. 9-й тур Португалия5 : 3Исландия
12.10.2010 ЧЕ-2012 - квалификация Группа H. 4-й тур Исландия1 : 3Португалия
17.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа J. 3-й тур Исландия1 : 2
26.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа J. 2-й тур 0 : 7Исландия
23.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа J. 1-й тур 3 : 0Исландия
12.01.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 1Исландия
08.01.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Исландия1 : 1
17.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа J. 3-й тур Португалия3 : 0
26.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа J. 2-й тур 0 : 6Португалия
23.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа J. 1-й тур Португалия4 : 0
10.12.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд 1/4 финала 1 : 0Португалия
06.12.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд 1/8 финала Португалия6 : 1
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Роналду вернулся в Европу и выдал хороший матч с боснийцами в квалификации Евро-2024.Материалы по теме У Роналду отняли красивый гол за Португалию. Но Криштиану помог создать ещё два 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Исландия — Португалия. Это соперники по группе J. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

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