Динамо З - АЕК Афины 15 Августа прямая трансляция
Стадион: Максимир (Загреб, Хорватия), вместимость: 37168
15 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо З - АЕК Афины, которое состоится 15 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Максимир (Загреб, Хорватия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо З
Загреб, Хорватия
АЕК Афины
Афины, Греция
Главные тренеры
|Игор Бишчан
|Матиас Хесус Алмейда
История личных встреч
|05.08.2023
|Хорватия - Первая лига
|3-й тур
|0 : 0
|02.08.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 2
|29.07.2023
|Хорватия - Первая лига
|2-й тур
|0 : 3
|25.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|4 : 0
|21.07.2023
|Хорватия - Первая лига
|1-й тур
|1 : 2
|14.05.2023
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|4 : 0
|08.05.2023
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|1 : 2
|03.05.2023
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 34-й тур
|0 : 0
|30.04.2023
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 33-й тур
|0 : 0
|26.04.2023
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 32-й тур
|4 : 0