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Франция - Бельгия 09 Сентября прямая трансляция

Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 61556
09 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 2. 2-й тур
Франция
Бельгия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Франция - Бельгия, которое состоится 09 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 2. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Франция
Бельгия
Главные тренеры
ФранцияДидье Дешам
ГерманияДоменико Тедеско
История личных встреч
01.07.2024ЧЕ-2024 — финальный раунд1/8 финалаФранция1 : 0Бельгия
07.10.2021Лига наций УЕФАЛига A. 1/2 финалаБельгия2 : 3Франция
10.07.2018ЧМ-2018 - финальный раунд1/2 финалаФранция1 : 0Бельгия
07.06.2015Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Франция3 : 4Бельгия
14.08.2013Товарищеские матчи (сборные)Август 2013Бельгия0 : 0Франция
16.11.2011Товарищеские матчи (сборные)Ноябрь 2011Франция0 : 0Бельгия
06.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 2. 1-й турФранция1 : 3
09.07.2024ЧЕ-2024 — финальный раунд1/2 финала2 : 1Франция
05.07.2024ЧЕ-2024 — финальный раунд1/4 финала0 : 0 3 : 5Франция
01.07.2024ЧЕ-2024 — финальный раунд1/8 финалаФранция1 : 0Бельгия
25.06.2024ЧЕ-2024 - финальный раундГруппа D. 3-й турФранция1 : 1
06.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 2. 1-й турБельгия3 : 1
01.07.2024ЧЕ-2024 — финальный раунд1/8 финалаФранция1 : 0Бельгия
26.06.2024ЧЕ-2024 - финальный раундГруппа E. 3-й тур0 : 0Бельгия
22.06.2024ЧЕ-2024 — финальный раундГруппа E. 2-й турБельгия2 : 0
17.06.2024ЧЕ-2024 — финальный раундГруппа E. 1-й турБельгия0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Франция — Бельгия. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Польша13
2
1/4 финала
Португалия13
3
Стыковая зона
Шотландия10
4
Зона вылета
Хорватия10
Лига А. Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Италия13
2
1/4 финала
Бельгия13
3
Стыковая зона
Израиль10
4
Зона вылета
Франция10
Лига А. Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Германия13
2
1/4 финала
Нидерланды13
3
Стыковая зона
Босния и Герцеговина10
4
Зона вылета
Венгрия10
Лига А. Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Дания26
2
1/4 финала
Испания11
3
Стыковая зона
Сербия21
4
Зона вылета
Швейцария10
Лига В. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Грузия13
2 Албания13
3 Украина10
4
Зона вылета
Чехия10
Лига В. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Греция13
2 Англия13
3 Ирландия10
4
Зона вылета
Финляндия10
Лига В. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Австрия22
2 Словения22
3 Казахстан11
4
Зона вылета
Норвегия11
Лига В. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Исландия26
2 Уэльс22
3 Турция22
4
Зона вылета
Черногория20
Лига С. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Словакия26
2 Швеция13
3 Эстония10
4
Зона вылета
Азербайджан20
Лига С. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Румыния13
2 Кипр13
3 Литва10
4
Зона вылета
Косово10
Лига С. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Беларусь24
2 Болгария24
3 Северная Ирландия23
4
Зона вылета
Люксембург20
Лига С. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Армения26
2 Северная Македония11
3 Фарерские острова11
4
Зона вылета
Латвия20
Лига D. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Сан-Марино13
2 Лихтенштейн21
3 Гибралтар11
Лига D. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия13
2 Андорра00
3 Мальта10

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