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Барселона - Сельта 23 Сентября прямая трансляция

Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 56000
23 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 6-й тур
Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания);
Барселона
Сельта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Сельта, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона
Сельта
Виго
1ГерманияврМарк-Андре тер Штеген
2ПортугалиязщЖоау Канселу
23ФранциязщЖюль Кунде
5ИспаниязщИньиго Мартинес
3ИспаниязщАлекс Бальде
21НидерландыпзФренки де Йонг
18ИспанияпзОриоль Ромеу
6Испанияпз Гави
27ИспаниянпЛамин Ямал
9ПольшанпРоберт Левандовски
14ПортугалиянпЖоау Феликс
13ИспанияврИван Вильяр
3ИспаниязщОскар Мингеса
4ИспаниязщУнай Нуньес
2ШвециязщКарл Старфельт
28ИспаниязщКарлос Домингес
21СербиязщМихайло Ристич
14СШАпзЛукас де ла Торре
8ИспанияпзФран Бельтран
17ФранциянпЖонатан Бамба
10ИспаниянпЯго Аспас
18НорвегиянпЙёрген Ларсен
Главные тренеры
ИспанияХавьер Эрнандес
ИспанияРафаэль Бенитес
История личных встреч
04.06.2023Испания - Примера38-й турСельта2 : 1Барселона
09.10.2022Испания - Примера8-й турБарселона1 : 0Сельта
10.05.2022Испания - Примера36-й турБарселона3 : 1Сельта
06.11.2021Испания - Примера13-й турСельта3 : 3Барселона
16.05.2021Испания - Примера37-й турБарселона1 : 2Сельта
01.10.2020Испания - Примера4-й турСельта0 : 3Барселона
27.06.2020Испания - Примера32-й турСельта2 : 2Барселона
09.11.2019Испания - Примера13-й турБарселона4 : 1Сельта
04.05.2019Испания - Примера36-й турСельта2 : 0Барселона
22.12.2018Испания - Примера17-й турБарселона2 : 0Сельта
19.09.2023Лига чемпионовГруппа H. 1-й турБарселона5 : 0
16.09.2023Испания - Примера5-й турБарселона5 : 0
03.09.2023Испания - Примера4-й тур1 : 2Барселона
27.08.2023Испания - Примера3-й тур3 : 4Барселона
20.08.2023Испания - Примера2-й турБарселона2 : 0
16.09.2023Испания - Примера5-й турСельта0 : 1
01.09.2023Испания - Примера4-й тур2 : 3Сельта
25.08.2023Испания - Примера3-й турСельта0 : 1
19.08.2023Испания - Примера2-й тур1 : 1Сельта
13.08.2023Испания - Примера1-й турСельта0 : 2
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Технологии позволили каталонцам стать чемпионами, а тренеру — удвоить зарплату.Руководители «Барсы» оценили прошлогоднее чемпионство и в целом прогресс команды Секрет успехов «Барселоны». Хави помогает чудо-программа с искусственным интеллектом 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура Примеры: «Барселона» — «Сельта». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

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