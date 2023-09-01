Барселона - Сельта 23 Сентября прямая трансляция
Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 56000
23 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 6-й тур
Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Сельта, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона
Сельта
Виго
|1
|вр
|Марк-Андре тер Штеген
|2
|зщ
|Жоау Канселу
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|5
|зщ
|Иньиго Мартинес
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|21
|пз
|Френки де Йонг
|18
|пз
|Ориоль Ромеу
|6
|пз
|Гави
|27
|нп
|Ламин Ямал
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|14
|нп
|Жоау Феликс
|13
|вр
|Иван Вильяр
|3
|зщ
|Оскар Мингеса
|4
|зщ
|Унай Нуньес
|2
|зщ
|Карл Старфельт
|28
|зщ
|Карлос Домингес
|21
|зщ
|Михайло Ристич
|14
|пз
|Лукас де ла Торре
|8
|пз
|Фран Бельтран
|17
|нп
|Жонатан Бамба
|10
|нп
|Яго Аспас
|18
|нп
|Йёрген Ларсен
Главные тренеры
|Хавьер Эрнандес
|Рафаэль Бенитес
История личных встреч
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 1
|09.10.2022
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 0
|10.05.2022
|Испания - Примера
|36-й тур
|3 : 1
|06.11.2021
|Испания - Примера
|13-й тур
|3 : 3
|16.05.2021
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 2
|01.10.2020
|Испания - Примера
|4-й тур
|0 : 3
|27.06.2020
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 2
|09.11.2019
|Испания - Примера
|13-й тур
|4 : 1
|04.05.2019
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 0
|22.12.2018
|Испания - Примера
|17-й тур
|2 : 0
|19.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа H. 1-й тур
|5 : 0
|16.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|5 : 0
|03.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 2
|27.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|3 : 4
|20.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|2 : 0
|16.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|0 : 1
|01.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|2 : 3
|25.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 1
|19.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 1
|13.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 2
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