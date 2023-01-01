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Нефтехимик - Арсенал 01 Октября прямая трансляция

01 Октября 2023 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 12-й тур
Нефтехимик
Арсенал

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - Арсенал, которое состоится 01 Октября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
Арсенал
Тула
Главные тренеры
РоссияКирилл Александрович Новиков
РоссияАлександр Александрович Сторожук
История личных встреч
02.04.2023Россия - Мелбет Первая лига25-й турНефтехимик1 : 0Арсенал
11.09.2022Россия - Мелбет Первая лига9-й турАрсенал2 : 1Нефтехимик
23.03.2014ФНЛ - Первый дивизион28-й турНефтехимик2 : 3Арсенал
23.08.2013ФНЛ - Первый дивизион10-й турАрсенал2 : 1Нефтехимик
27.09.2023Фонбет Кубок России1/32 финала0 : 3Нефтехимик
23.09.2023Россия - Мелбет Первая лига11-й тур0 : 0Нефтехимик
16.09.2023Россия - Мелбет Первая лига10-й тур0 : 1Нефтехимик
09.09.2023Россия - Мелбет Первая лига9-й турНефтехимик2 : 1
03.09.2023Россия - Мелбет Первая лига8-й тур1 : 0Нефтехимик
27.09.2023Фонбет Кубок России1/32 финала1 : 2Арсенал
23.09.2023Россия - Мелбет Первая лига11-й тур1 : 1Арсенал
17.09.2023Россия - Мелбет Первая лига10-й турАрсенал2 : 0
11.09.2023Россия - Мелбет Первая лига9-й турАрсенал0 : 2
04.09.2023Россия - Мелбет Первая лига8-й тур1 : 2Арсенал

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