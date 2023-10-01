Манчестер Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед 01 Ноября прямая трансляция
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
01 Ноября 2023 года в 23:15 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 1/8 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 01 Ноября 2023 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Главные тренеры
|Эрик тен Хаг
|Эдди Хау
История личных встреч
|02.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 0
|26.02.2023
|Англия - Кубок лиги
|Финал
|2 : 0
|16.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 0
|27.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|11.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|4 : 1
|21.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|3 : 1
|17.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 4
|26.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|4 : 1
|06.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|02.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 2
|29.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 3
|24.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 3-й тур
|1 : 0
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 1
|03.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 2-й тур
|2 : 3
|28.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 2
|25.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 3-й тур
|0 : 1
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|4 : 0
|08.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2
|04.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 2-й тур
|4 : 1