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Манчестер Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
01 Ноября 2023 года в 23:15 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 01 Ноября 2023 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Главные тренеры
НидерландыЭрик тен Хаг
АнглияЭдди Хау
История личных встреч
02.04.2023Англия - Премьер-лига29-й турНьюкасл Юнайтед2 : 0Манчестер Юнайтед
26.02.2023Англия - Кубок лигиФиналМанчестер Юнайтед2 : 0Ньюкасл Юнайтед
16.10.2022Англия - Премьер-лига11-й турМанчестер Юнайтед0 : 0Ньюкасл Юнайтед
27.12.2021Англия - Премьер-лига19-й турНьюкасл Юнайтед1 : 1Манчестер Юнайтед
11.09.2021Англия - Премьер-лига4-й турМанчестер Юнайтед4 : 1Ньюкасл Юнайтед
21.02.2021Англия - Премьер-лига25-й турМанчестер Юнайтед3 : 1Ньюкасл Юнайтед
17.10.2020Англия - Премьер-лига5-й турНьюкасл Юнайтед1 : 4Манчестер Юнайтед
26.12.2019Англия - Премьер-лига19-й турМанчестер Юнайтед4 : 1Ньюкасл Юнайтед
06.10.2019Англия - Премьер-лига8-й турНьюкасл Юнайтед1 : 0Манчестер Юнайтед
02.01.2019Англия - Премьер-лига21-й турНьюкасл Юнайтед0 : 2Манчестер Юнайтед
29.10.2023Англия - Премьер-лига10-й турМанчестер Юнайтед0 : 3
24.10.2023Лига чемпионовГруппа A. 3-й турМанчестер Юнайтед1 : 0
21.10.2023Англия - Премьер-лига9-й тур1 : 2Манчестер Юнайтед
07.10.2023Англия - Премьер-лига8-й турМанчестер Юнайтед2 : 1
03.10.2023Лига чемпионовГруппа A. 2-й турМанчестер Юнайтед2 : 3
28.10.2023Англия - Премьер-лига10-й тур2 : 2Ньюкасл Юнайтед
25.10.2023Лига чемпионовГруппа F. 3-й турНьюкасл Юнайтед0 : 1
21.10.2023Англия - Премьер-лига9-й турНьюкасл Юнайтед4 : 0
08.10.2023Англия - Премьер-лига8-й тур2 : 2Ньюкасл Юнайтед
04.10.2023Лига чемпионовГруппа F. 2-й турНьюкасл Юнайтед4 : 1

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