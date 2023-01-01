ЦСКА - Нижний Новгород 05 Ноября прямая трансляция
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
05 Ноября 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 14-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Пари Нижний Новгород, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЦСКА
Москва
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
|Владимир Валентинович Федотов
|Сергей Николаевич Юран
История личных встреч
|05.11.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 1
|31.07.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 2
|04.07.2022
|Кубок PARI Премьер
|0 : 2
|26.03.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|05.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|20-й тур
|1 : 0
|27.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|9-й тур
|0 : 2
|19.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|02.11.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|3 : 1
|29.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|21.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 0
|08.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 2
|04.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|1 : 1 4 : 2
|02.11.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|2 : 1
|29.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|22.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 0
|08.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|04.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РПЛ: ЦСКА — «Пари Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.