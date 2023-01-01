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ЦСКА - Нижний Новгород 05 Ноября прямая трансляция

Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
05 Ноября 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 14-й тур
ЦСКА
Пари Нижний Новгород

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Пари Нижний Новгород, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
Россия Владимир Валентинович Федотов
Россия Сергей Николаевич Юран
История личных встреч
05.11.2022 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур ЦСКА0 : 1Пари Нижний Новгород
31.07.2022 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Пари Нижний Новгород2 : 2ЦСКА
04.07.2022 Кубок PARI Премьер ЦСКА0 : 2Пари Нижний Новгород
26.03.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи ЦСКА2 : 0Пари Нижний Новгород
05.03.2022 Россия - Премьер-Лига 20-й тур ЦСКА1 : 0Пари Нижний Новгород
27.09.2021 Россия - Премьер-Лига 9-й тур Пари Нижний Новгород0 : 2ЦСКА
19.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи ЦСКА2 : 1Пари Нижний Новгород
02.11.2023 Fonbet Кубок России Группа A ЦСКА3 : 1
29.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур ЦСКА1 : 0
21.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур 0 : 0ЦСКА
08.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур 2 : 2ЦСКА
04.10.2023 Fonbet Кубок России Группа A 1 : 1 4 : 2ЦСКА
02.11.2023 Fonbet Кубок России Группа D 2 : 1Пари Нижний Новгород
29.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур Пари Нижний Новгород1 : 0
22.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур 2 : 0Пари Нижний Новгород
08.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур Пари Нижний Новгород2 : 0
04.10.2023 Fonbet Кубок России Группа D 3 : 0Пари Нижний Новгород
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РПЛ: ЦСКА — «Пари Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

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