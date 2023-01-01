00:41 ()
Онлайн трансляции
Суббота 16 декабря
Воскресенье 17 декабря
Свернуть список

Метц - Монпелье 17 Декабря прямая трансляция

Стадион: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 26304
17 Декабря 2023 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
Метц
Монпелье

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Метц - Монпелье, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Метц
Метц
Монпелье
Монпелье
16АлжирврАлександр Укиджа
2ФранциязщМаксим Колен
8Кот-д'ИвуарзщИсмаэль Траоре
29МартиниказщКристоф Эрей
3ФранциязщМатьё Юдоль
22ФранциязщКевин Ван Ден Керкхоф
6ФранцияпзКевин Н'Дорам
27ГаитипзДенли Жан Жак
36ГамбияпзАбли Джаллоу
14СенегалпзЧейх Сабали
11ФранциянпСимон Элизор
40ФранцияврБенжамен Леком
77МализщФалайе Сако
29КамерунзщЭнцо Чато
6ФранциязщКристофер Жюльен
14ФранциязщМаксим Эстеве
12ФранцияпзЖордан Ферри
13ФранцияпзЖорис Шотар
11ФранцияпзТежи Саванье
22ФранцияпзХалил Файад
9ИорданиянпМусса Аль-Тамари
8НигериянпАкор Адамс
Главные тренеры
РумынияЛасло Болони
АрменияМишель Дер Закарян
История личных встреч
01.05.2022Франция - Лига 135-й турМонпелье2 : 2Метц
01.12.2021Франция - Лига 116-й турМетц1 : 3Монпелье
03.02.2021Франция - Лига 123-й турМетц1 : 1Монпелье
16.12.2020Франция - Лига 115-й турМонпелье0 : 2Метц
05.02.2020Франция - Лига 123-й турМонпелье1 : 1Метц
02.11.2019Франция - Лига 112-й турМетц2 : 2Монпелье
10.02.2018Франция - Лига 125-й турМетц0 : 1Монпелье
16.12.2017Франция - Лига 118-й турМонпелье1 : 3Метц
21.01.2017Франция - Лига 121-й турМетц2 : 0Монпелье
24.09.2016Франция - Лига 17-й турМонпелье0 : 1Метц
10.12.2023Франция - Лига 115-й турМетц0 : 1
03.12.2023Франция - Лига 114-й тур2 : 0Метц
26.11.2023Франция - Лига 113-й тур2 : 3Метц
12.11.2023Франция - Лига 112-й турМетц3 : 1
05.11.2023Франция - Лига 111-й тур1 : 1Метц
08.12.2023Франция - Лига 115-й турМонпелье0 : 0
03.12.2023Франция - Лига 114-й тур2 : 0Монпелье
29.11.2023Франция - Лига 18-й турМонпелье1 : 1
26.11.2023Франция - Лига 113-й турМонпелье1 : 3
10.11.2023Франция - Лига 112-й турМонпелье0 : 0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close