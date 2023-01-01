Метц - Монпелье 17 Декабря прямая трансляция
Стадион: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 26304
17 Декабря 2023 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Метц - Монпелье, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Метц
Метц
Монпелье
Монпелье
|16
|вр
|Александр Укиджа
|2
|зщ
|Максим Колен
|8
|зщ
|Исмаэль Траоре
|29
|зщ
|Кристоф Эрей
|3
|зщ
|Матьё Юдоль
|22
|зщ
|Кевин Ван Ден Керкхоф
|6
|пз
|Кевин Н'Дорам
|27
|пз
|Денли Жан Жак
|36
|пз
|Абли Джаллоу
|14
|пз
|Чейх Сабали
|11
|нп
|Симон Элизор
|40
|вр
|Бенжамен Леком
|77
|зщ
|Фалайе Сако
|29
|зщ
|Энцо Чато
|6
|зщ
|Кристофер Жюльен
|14
|зщ
|Максим Эстеве
|12
|пз
|Жордан Ферри
|13
|пз
|Жорис Шотар
|11
|пз
|Тежи Саванье
|22
|пз
|Халил Файад
|9
|нп
|Мусса Аль-Тамари
|8
|нп
|Акор Адамс
Главные тренеры
|Ласло Болони
|Мишель Дер Закарян
История личных встреч
|01.05.2022
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|2 : 2
|01.12.2021
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|1 : 3
|03.02.2021
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 1
|16.12.2020
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|0 : 2
|05.02.2020
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 1
|02.11.2019
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|2 : 2
|10.02.2018
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 1
|16.12.2017
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|1 : 3
|21.01.2017
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|2 : 0
|24.09.2016
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 1
|10.12.2023
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|0 : 1
|03.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 0
|26.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|2 : 3
|12.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|3 : 1
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|1 : 1
|08.12.2023
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|0 : 0
|03.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 0
|29.11.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|26.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|1 : 3
|10.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|0 : 0